Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 97 Киевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 97-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 97 (Киевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрійчук Ілля Олександрович : народився 6 серпня 1995 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бойко Олег Васильович : народився 6 червня 1971 року в смт Баришівка Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, адвокатське об’єднання "Кросондович Лойерс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бульба Владислав Васильович : народився 3 листопада 1979 року в місті Бровари Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Галицький Юрій Сидорович : народився 8 березня 1971 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ТОВ "ЕКО ЕНЕРГО ГРУП", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Галушко Микола Леонідович : народився 5 грудня 1979 року в смт Аргаяш Аргаяшського району Челябінської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "ГАЛІД", безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Глущенко Євгеній Михайлович : народився 1 березня 1989 року в селі Сокиринці Срібнянського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Дерев’янко Артур Валентинович : народився 19 листопада 1964 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Нафтопереробна компанія", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Здоровець Олексій Михайлович : народився 24 квiтня 1985 року в місті Бровари Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Золотих Дмитро Володимирович : народився 3 жовтня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Зуб Олександр Миколайович : народився 11 жовтня 1980 року в селі Велика Димерка Броварського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Іваненко Олег Валерійович : народився 29 грудня 1978 року в місті Бровари Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус, Броварський міський нотаріальний округ Київської області, безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Кищук Олег Євгенович : народився 18 жовтня 1976 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Княжичі Броварського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Коваленко Марина Вікторівна : народилася 5 червня 1986 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СП "Трейдагропостач-2015", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Куценко Ірина Ігорівна : народилася 25 жовтня 1985 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, Громадська організація "Українська федерація таїландського боксу Муей Тай", безпартійнa, проживає в селі Мізікевича Овідіопольського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ".

Нідзельський Володимир Олександрович : народився 30 квiтня 1980 року в місті Христинівка Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Порядін Олександр Сергійович : народився 15 липня 1979 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, КП КОР фірма "ОБРІЙ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Різаненко Павло Олександрович : народився 12 липня 1975 року в селі Красилівка Броварського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Тимченко Володимир Григорович : народився 7 квiтня 1963 року в місті Березань Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Березанський міський голова, безпартійний, проживає в місті Березань Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Фатєєв Анатолій Вікторович : народився 25 сiчня 1963 року в місті Темир-Тау Карагандинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер технічного нагляду за будівництвом, УЖКГ БМР, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Хілько Микола Миколайович : народився 11 червня 1978 року в селі Княжичі Броварського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, національний менеджер з продажу, Концерн "Хлібпром", безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Киевская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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