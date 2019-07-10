Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 98 Киевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 98-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 98 (Киевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Борисенко Володимир Костянтинович : народився 26 липня 1987 року в місті Бориспіль Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "БФ Груп", безпартійний, проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Бунін Сергій Валерійович : народився 3 травня 1971 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Грант", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Глива Святослав Анатолійович : народився 27 вересня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ПРОФІ СТАЙЛ ГРУП", безпартійний, проживає в смт Дмитрівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Годунок Ярослав Миколайович : народився 2 липня 1977 року в селі Любахи Володимирецького району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Бориспільська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Гордієнко Віталій Миколайович : народився 27 червня 1969 року в селі Теснівка Новоград-Волинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Городище Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Гром Олег Віталійович : народився 1 лютого 1971 року в місті Любомль Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Світязь Шацького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Давидюк Володимир Михайлович : народився 1 вересня 1958 року в селі Паридуби Старовижівського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СВІДОМА НАЦІЯ", проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СВІДОМА НАЦІЯ".

Ксьонзенко Валерій Петрович : народився 28 квiтня 1962 року в місті Новий Донбас Сніжнянського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Левітас Ігор Маркович : народився 22 лютого 1958 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "ЛІМ і Компані", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Мартишко Валерій Іванович : народився 19 серпня 1966 року в селі Мала Каратуль Переяслав-Хмельницького району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Мартіян Сергій Михайлович : народився 3 лютого 1959 року в селі П’ятничани Чемеровецького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Сільськогосподарське товариство Княжичі", безпартійний, проживає в селі Княжичі Броварського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Міщенко Сергій Григорович : народився 13 серпня 1971 року в місті Бориспіль Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пилипчук Андрій Сергійович : народився 28 сiчня 1997 року в селі Хотів Києво-Святошинського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор програми, Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого "Волонтери Юкрейн", член Політичної Партії "Патриот", проживає в селі Гнідин Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Пилипчук Владислав Володимирович : народився 4 липня 1980 року в місті Бориспіль Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "35 км", фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "5.10", проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Чернявський Олександр Анатолійович : народився 13 грудня 1978 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Шишенко Артем Олегович : народився 3 жовтня 1990 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Щасливе Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Напомним, Киевская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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