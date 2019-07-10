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Выборы-2019: Киевская область, все мажоритарные округа

10 июля, 18:09

Половина украинского парламента будет представлена депутатами-мажоритарщиками

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 21 июля пройдут по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена кандидатами в мажоритарных округах.

Всего в стране сформировано 199 избирательных округов – от 4 до 17 в каждой области в зависимости от количества избирателей. Больше всего округов - 17- в Днепропетровской области, меньше всего - 4 – в Черновицкой. В столице Украины – Киеве – сформировано 13 округов. Кандидатов в мажоритарных (одномандатных) округах выдвигают политические партии. Также в мажоритарных округах на выборы-2019 идет много самовыдвиженцев.

Киевская область включает 9 мажоритарных округов:

Полный список кандидатов в мажоритарных округах области читайте при клике на соответствующую ссылку выше.

Избранным в мажоритарном округе считается кандидат, набравший больше всех голосов. Если два или больше кандидатов в округе набрали одинаковое количество голосов, по ним проводится повторное голосование. Такое голосование проводится не позже, чем через две недели после соответствующего решения Центризбиркома.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что ЦИК определил округа, где не смогут состояться парламентские выборы. В этих округах не образуются ОИК и УИК; не проводится предвыборная агитация; не изготовляются избирательные бюллетени, списки избирателей, именные приглашения и другая избирательная документация. 

Также недавно наблюдатели отметили, что в Украине фиксируют очень много кандидатов-двойников. Нарушителям грозит до семи лет тюрьмы.


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Тег выборы, избирательный округ, Винницкая область, парламентские выборы, выборы в парламент , выборы 2019

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