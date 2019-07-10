Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 100 Кировоградская область

Полный список кандидатов в нардепы на 100-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 100 (Кировоградская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Березкін Станіслав Семенович : народився 12 травня 1959 року в селі Високі Байраки Кіровоградського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Добрянська Тетяна Іванівна : народилася 19 липня 1992 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Духно Володимир Миколайович : народився 26 лютого 1983 року в селі Смолянка Куликівського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління захисту економіки в Кіровоградській області, Департамент захисту економіки Національної поліції України, безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Кожушко Юрій Іванович : народився 24 травня 1960 року в селі Гончариха Катеринопільського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, асоціація фермерських господарств "Віка", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Надлак Новоархангельського району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Крутько Юрій Миколайович : народився 15 липня 1965 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ПП "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ", член Аграрної партії України, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Крутько Юрій Миколайович : народився 21 березня 1975 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Лучков Євгеній Петрович : народився 18 вересня 1980 року в селищі Забайкальськ Забайкальського району Читинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Агрокомтрейд-Альянс", безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Маліцький Андрій Васильович : народився 4 сiчня 1975 року в місті Мала Виска Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Мурдій Ігор Юрійович : народився 8 серпня 1982 року в місті Новоукраїнка Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Тек Центр", безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Негра Сергій Станіславович : народився 14 лютого 1980 року в місті Новоукраїнка Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник комерційного відділу, філія ПАТ "ДПЗКУ" "Новоукраїнський КХП", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Семеняка Ігор Миколайович : народився 14 липня 1968 року в смт Єлизаветградка Олександрівського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Інститут сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України, безпартійний, проживає в селі Созонівка Кропивницького району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Таран Олександр Олександрович : народився 15 серпня 1992 року в селі Калмазове Вільшанського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Вільшанка Вільшанського району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, Кировоградская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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