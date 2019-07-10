Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 101 Кировоградская область

Полный список кандидатов в нардепы на 101-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 101 (Кировоградская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Гуцул Вадим Володимирович : народився 1 липня 1980 року в місті Мала Виска Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області, безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Жовноватюк Олексій Миколайович : народився 30 березня 1979 року в смт Побузьке Голованівського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в смт Побузьке Голованівського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Зеленюк Геннадій Леонідович : народився 14 травня 1981 року в місті Новомиргород Новомиргородського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління публічних закупівель та матеріально-технічного забезпечення департаменту сервісу, ПАТ "НСТУ", член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в місті Новомиргород Новомиргородського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Коверзнєва Катерина Вікторівна : народилася 6 серпня 1981 року в селі Шацьк Любомльського району Волинської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в смт Немішаєве Бородянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Кравченко Юрій Григорович : народився 2 травня 1964 року в селищі Полуночне міста Івдель Свердловської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови Наглядової ради, ТОВ "Фінансово-консалтингова компанія Авангард Лтд", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Кузбит Юрій Михайлович : народився 29 березня 1977 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АДВОКАТСЬКА ГРУПА "ПРЕЦЕДЕНТ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Меленевський Дмитро Едуардович : народився 22 жовтня 1987 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Опаленко Дмитро Анатолійович : народився 2 листопада 1988 року в селі Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач сектору протидії корупції, Київська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Поляков Максим Анатолійович : народився 23 квiтня 1982 року в місті Умань Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Савранчук Сергій Леонідович : народився 9 березня 1991 року в селі Хащувате Гайворонського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичного відділу, ФГ "Вершина", безпартійний, проживає в селі Хащувате Гайворонського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Садіков Дмитро Юрійович : народився 13 вересня 1982 року в смт Побузьке Голованівского району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Філія "Маловисківський райавтодор", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в смт Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Сікорський Володимир Степанович : народився 30 серпня 1971 року в місті Саратов, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Гайворон Гайворонського району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Стаценко Марина Анатоліївна : народилася 1 травня 1986 року в селі Липняжка Добровеличківського району Кіровоградської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Липняжка Добровеличківського району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Тімуш Роман Сергійович : народився 31 серпня 1986 року в місті Гайворон Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Гайворон Гайворонського району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Товкіс Олексій Леонідович : народився 7 березня 1991 року в смт Підгородна Первомайського району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст з розвитку бізнесу, ТОВ "ЕФ ЕС Маккензі-Україна", безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Флоря Андрій Володимирович : народився 8 липня 1971 року в місті Мерефа Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, селянсько-фермерське господарство "Флоря Андрій Володимирович", безпартійний, проживає в селі Велика Виска Маловисківського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Цибулько Олександр Юрійович : народився 24 березня 1976 року в смт Новоархангельськ Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шевчук Артем Сергійович : народився 1 жовтня 1983 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Грабівський вапняк", безпартійний, проживає в смт Завалля Гайворонського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Яровий Олександр Володимирович : народився 23 вересня 1968 року в місті Голованівськ Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник начальника Головного управління з питань взаємодії з органами державної влади, ГУ ДСНС України в Одеській області, безпартійний, проживає в смт Голованівськ Голованівського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Ярош Павло Геннадійович : народився 8 червня 1987 року в місті Новомиргород Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Кировоградская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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