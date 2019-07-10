Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 102 Кировоградская область

Полный список кандидатов в нардепы на 102-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 102 (Кировоградская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Вєтров Олег Миколайович : народився 4 грудня 1973 року в смт Новгородка Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, професійно-технічне училище № 36, член Аграрної партії України, проживає в смт Новгородка Новгородківського району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Волканов Вадим Анатолійович : народився 3 березня 1968 року в місті Нова Каховка Херсонської областi, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Волохов Олексій Сергійович : народився 29 травня 1989 року в місті Світловодськ Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Ес Ел Ей", безпартійний, проживає в місті Світловодськ Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Дейнеко Павло Олександрович : народився 30 червня 1996 року в селі Верблюжка Новгородківського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Верблюжка Новгородківського району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Довгий Олесь Станіславович : народився 1 листопада 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Зінченко Сергій Володимирович : народився 20 вересня 1956 року в місті Краматорськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Світловодськ Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Курудз Богдан Михайлович : народився 5 вересня 1990 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проекту, громадська організація "ПП "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Шпола Шполянського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Лаврусь Андрій Миколайович : народився 2 жовтня 1988 року в смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Кіровоградський обласний контактний центр, безпартійний, проживає в смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Лібега Сергій Миколайович : народився 20 липня 1982 року в селі Корчівка Овруцького району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Молодченко Дмитро Миколайович : народився 14 жовтня 1975 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Знам’янська районна рада Кіровоградської області, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Назаренко Георгій Станіславович : народився 14 серпня 1990 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер, комунальне підприємство "ВодГео", безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Павленко Ігор Павлович : народився 19 червня 1983 року в місті Зіньків Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Петрощук Артем Васильович : народився 13 жовтня 1983 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Горпинченко, Петрощук і Партнери", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Плугіна Олена Олександрівна : народилася 22 лютого 1972 року в місті Дебальцево Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, керівник проекту, громадська організація "ПП "Слуга народа", безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Похілов Володимир Олексійович : народився 24 квiтня 1981 року в місті Світловодськ Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Світловодська районна державна адміністрація Кіровоградської області, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Світловодськ Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Тетяниченко Віталій Анатолійович : народився 10 квiтня 1976 року в місті Світловодськ Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Світловодська юридична група", безпартійний, проживає в місті Світловодськ Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Холявка Роман Анатолійович : народився 28 травня 1980 року в місті Знам’янка Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЗЕРНОСТАНДАРТ", безпартійний, проживає в місті Знам’янка Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Чорний Олег Олександрович : народився 6 сiчня 1969 року в селі Плоске Знам’янського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи, 57 окрема мотопіхотна бригада Збройних Сил України, безпартійний, проживає в селі Петрове Знам’янського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Кировоградская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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