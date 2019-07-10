Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 103 Кировоградская область

Полный список кандидатов в нардепы на 103-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 103 (Кировоградская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бездуган Віталій Васильович : народився 29 березня 1981 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ БІОДЖЕРЕЛО", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Воронько Олег Євгенійович : народився 15 травня 1974 року в місті Світловодськ Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Світловодськ Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Дамченко Роман Анатолійович : народився 22 вересня 1981 року в селі Головківка Олександрійського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ТД Дамко", безпартійний, проживає в селі Головківка Олександрійського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Журавльов Віталій Володимирович : народився 9 березня 1965 року в місті Олександрія Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "ВІДЖІ ГРУП УКРАЇНА", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Олександрія Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Коваленко Сергій Петрович : народився 28 жовтня 1969 року в місті Олександрія Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Кіровоградська обласна державна адміністрація, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Олександрія Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Коваленко Сергій Петрович : народився 9 сiчня 1974 року в місті Котовськ Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ГО "БФ" Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Нечипоренко Олег Миколайович : народився 10 квiтня 1967 року в селі Щасливе Олександрійського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Олександрія Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Поворознюк Олександр Григорович : народився 6 березня 1971 року в селі Новомануйлівка Петрівського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Агрофірма П’ятихатська", безпартійний, проживає в смт Петрове Петрівського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Ратенко Сергій Леонідович : народився 16 грудня 1976 року в селищі Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Олександрія Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Собко Максим Олегович : народився 24 серпня 1990 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, СФО "Россолан", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Марфівка Долинського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Федосов Олександр Володимирович : народився 12 сiчня 1977 року в місті Олександрія Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ТЕХ МАШ-СЕРВІС", член Політичної партії "Ліва опозиція", проживає в місті Олександрія Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Холін Роман Володимирович : народився 17 сiчня 1984 року в смт Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, відділ ведення Державного реєстру виборців Добровеличківської районної державної адміністрації, безпартійний, проживає в смт Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Цапюк Степан Кирилович : народився 26 сiчня 1954 року в селі Бринь Галицького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Олександрійський міський голова, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Олександрія Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Кировоградская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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