Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 99 Кировоградская область

Полный список кандидатов в нардепы на 99-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 99 (Кировоградская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Горбунов Олександр Володимирович : народився 13 лютого 1969 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Дануца Олександр Анатолійович : народився 29 сiчня 1980 року в місті Мала Виска Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Прайм-Тайм", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Зайченко Володимир Васильович : народився 21 сiчня 1978 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, декан факультету економіки та менеджменту, Центральноукраїнський національний технічний університет, безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Капітонов Сергій Іванович : народився 25 квiтня 1970 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Арт Медіа Принт", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Ларін Анатолій Сергійович : народився 11 жовтня 1986 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської областi, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, президент (керуючий партнер), адвокатське об’єднання "Адвокатська Компанія Ларіна Анатолія Сергійовича", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Марковський Іван Іванович : народився 3 квiтня 1940 року в селі Вербівка Липовецького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії України, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Нестеров Сергій Юрійович : народився 27 листопада 1978 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник ректора, Донецький національний медичний університет, член Політичної партії "РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Осіпова Марина Валеріївна : народилася 6 грудня 1993 року в смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Персіянов Олександр Олегович : народився 27 листопада 1960 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Рудненко Олександр Миколайович : народився 6 липня 1986 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління, Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області, безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Хачатрян Тігран Самвелович : народився 17 листопада 1985 року в селі Івангород Олександрівського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АРАКА", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Цертій Олександр Миколайович : народився 5 вересня 1976 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Альянс – Трейдинг", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Чалий Олексій Самойлович : народився 6 березня 1953 року в селі Попівка Миргородського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділення, комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Шевченко Олег Юрійович : народився 27 сiчня 1965 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ПОГ Кропивницьке "УВП УТОС", безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Яриніч Костянтин Володимирович : народився 10 вересня 1970 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Кировоградская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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