Кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК (обновляется)

Народные депутаты Украины, избранные на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Партийные списки и мажоритарщики

Фото: AFP

В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Социологические службы опубликовали данные экзит-полов, дающие представление, какие политические силы прошли в парламент. На основании этих данных сайт "Сегодня" представил список народных депутатов, которые прошли в Верховную Раду по партийным спискам.

Пока что оглашены результаты экзит-полов. На их основании можно делать первые выводы о том, кто проходит в Раду по партийным спискам.

Тем не менее окончательные результаты выборов должна установить Центральная избирательная комиссия. Сайт "Сегодня" внимательно следит за подсчетом голосов. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом. Список наполняется постепенно: по мере поступления информации от Центризбиркома.

Народные депутаты, прошедшие в Верховную Раду Украины по спискам политических партий:

(Официальные данные подсчета голосов)

Депутаты, прошедшие в Верховную Раду Украины по спискам партии Слуга народа:

Депутаты, прошедшие в Верховную Раду Украины по спискам партии Оппозиционная платформа – За жизнь:

Депутаты, прошедшие в Верховную Раду Украины по спискам партии Европейская Солидарность:

Депутаты, прошедшие в Верховную Раду Украины по спискам партии Батькивщина:

Депутаты, прошедшие в Верховную Раду Украины по спискам партии Голос:

Депутаты, прошедшие в Верховную Раду Украины по спискам партии Сила и Честь:

Депутаты, прошедшие в Верховную Раду Украины по спискам партии Оппозиционный блок:

Народные депутаты, прошедшие в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам:

(Официальные данные подсчета голосов)

Винницкая область

Одномандатный избирательный округ №11

Одномандатный избирательный округ №12

Одномандатный избирательный округ №13

Одномандатный избирательный округ №14

Одномандатный избирательный округ №15

Одномандатный избирательный округ №16

Одномандатный избирательный округ №17

Одномандатный избирательный округ №18

Волынская область

Одномандатный избирательный округ №19

Одномандатный избирательный округ №20

Одномандатный избирательный округ №21

Одномандатный избирательный округ №22

Одномандатный избирательный округ №23

Днепропетровская область

Одномандатный избирательный округ №24

Одномандатный избирательный округ №25

Одномандатный избирательный округ №26

Одномандатный избирательный округ №27

Одномандатный избирательный округ №28

Одномандатный избирательный округ №29

Одномандатный избирательный округ №30

Одномандатный избирательный округ №31

Одномандатный избирательный округ №32

Одномандатный избирательный округ №33

Одномандатный избирательный округ №34

Одномандатный избирательный округ №35

Одномандатный избирательный округ №36

Одномандатный избирательный округ №37

Одномандатный избирательный округ №38

Одномандатный избирательный округ №39

Одномандатный избирательный округ №40

Донецкая область

Одномандатный избирательный округ №45

Одномандатный избирательный округ №46

Одномандатный избирательный округ №47

Одномандатный избирательный округ №48

Одномандатный избирательный округ №49

Одномандатный избирательный округ №50

Одномандатный избирательный округ №51

Одномандатный избирательный округ №52

Одномандатный избирательный округ №57

Одномандатный избирательный округ №58

Одномандатный избирательный округ №59

Одномандатный избирательный округ №60

Житомирская область

Одномандатный избирательный округ №62

Одномандатный избирательный округ №63

Одномандатный избирательный округ №64

Одномандатный избирательный округ №65

Одномандатный избирательный округ №66

Одномандатный избирательный округ №67

Закарпатская область

Одномандатный избирательный округ №68

Одномандатный избирательный округ №69

Одномандатный избирательный округ №70

Одномандатный избирательный округ №71

Одномандатный избирательный округ №72

Одномандатный избирательный округ №73

Запорожская область

Одномандатный избирательный округ №74

Одномандатный избирательный округ №75

Одномандатный избирательный округ №76

Одномандатный избирательный округ №77

Одномандатный избирательный округ №78

Одномандатный избирательный округ №79

Одномандатный избирательный округ №80

Одномандатный избирательный округ №81

Одномандатный избирательный округ №82

Ивано-Франковская область

Одномандатный избирательный округ №83

Одномандатный избирательный округ №84

Одномандатный избирательный округ №85

Одномандатный избирательный округ №86

Одномандатный избирательный округ №87

Одномандатный избирательный округ №88

Одномандатный избирательный округ №89

Киевская область

Одномандатный избирательный округ №90

Одномандатный избирательный округ №91

Одномандатный избирательный округ №92

Одномандатный избирательный округ №93

Одномандатный избирательный округ №94

Одномандатный избирательный округ №95

Одномандатный избирательный округ №96

Одномандатный избирательный округ №97

Одномандатный избирательный округ №98

Кировоградская область

Одномандатный избирательный округ №99

Одномандатный избирательный округ №100

Одномандатный избирательный округ №101

Одномандатный избирательный округ №102

Одномандатный избирательный округ №103

Луганская область

Одномандатный избирательный округ №105

Одномандатный избирательный округ №106

Одномандатный избирательный округ №107

Одномандатный избирательный округ №112

Одномандатный избирательный округ №113

Одномандатный избирательный округ №114

Львовская область

Одномандатный избирательный округ №115

Одномандатный избирательный округ №116

Одномандатный избирательный округ №117

Одномандатный избирательный округ №118

Одномандатный избирательный округ №119

Одномандатный избирательный округ №120

Одномандатный избирательный округ №121

Одномандатный избирательный округ №122

Одномандатный избирательный округ №123

Одномандатный избирательный округ №124

Одномандатный избирательный округ №125

Одномандатный избирательный округ №126

Николаевская область

Одномандатный избирательный округ №127

Одномандатный избирательный округ №128

Одномандатный избирательный округ №129

Одномандатный избирательный округ №130

Одномандатный избирательный округ №131

Одномандатный избирательный округ №132

Одесская область

Одномандатный избирательный округ №133

Одномандатный избирательный округ №134

Одномандатный избирательный округ №135

Одномандатный избирательный округ №136

Одномандатный избирательный округ №137

Одномандатный избирательный округ №138

Одномандатный избирательный округ №139

Одномандатный избирательный округ №140

Одномандатный избирательный округ №141

Одномандатный избирательный округ №142

Одномандатный избирательный округ №143

Полтавская область

Одномандатный избирательный округ №144

Одномандатный избирательный округ №145

Одномандатный избирательный округ №146

Одномандатный избирательный округ №147

Одномандатный избирательный округ №148

Одномандатный избирательный округ №149

Одномандатный избирательный округ №150

Одномандатный избирательный округ №151

Ровенская область

Одномандатный избирательный округ №152

Одномандатный избирательный округ №153

Одномандатный избирательный округ №154

Одномандатный избирательный округ №155

Одномандатный избирательный округ №156

Сумская область

Одномандатный избирательный округ №157

Одномандатный избирательный округ №158

Одномандатный избирательный округ №159

Одномандатный избирательный округ №160

Одномандатный избирательный округ №161

Одномандатный избирательный округ №162

Тернопольская область

Одномандатный избирательный округ №163

Одномандатный избирательный округ №164

Одномандатный избирательный округ №165

Одномандатный избирательный округ №166

Одномандатный избирательный округ №167

Харьковская область

Одномандатный избирательный округ №168

Одномандатный избирательный округ №169

Одномандатный избирательный округ №170

Одномандатный избирательный округ №171

Одномандатный избирательный округ №172

Одномандатный избирательный округ №173

Одномандатный избирательный округ №174

Одномандатный избирательный округ №175

Одномандатный избирательный округ №176

Одномандатный избирательный округ №177

Одномандатный избирательный округ №178

Одномандатный избирательный округ №179

Одномандатный избирательный округ №180

Одномандатный избирательный округ №181

Херсонская область

Одномандатный избирательный округ №182

Одномандатный избирательный округ №183

Одномандатный избирательный округ №184

Одномандатный избирательный округ №185

Одномандатный избирательный округ №186

Хмельницкая область

Одномандатный избирательный округ №187

Одномандатный избирательный округ №188

Одномандатный избирательный округ №189

Одномандатный избирательный округ №190

Одномандатный избирательный округ №191

Одномандатный избирательный округ №192

Одномандатный избирательный округ №193

Черкасская область

Одномандатный избирательный округ №194

Одномандатный избирательный округ №195

Одномандатный избирательный округ №196

Одномандатный избирательный округ №197

Одномандатный избирательный округ №198

Одномандатный избирательный округ №199

Одномандатный избирательный округ №200

Черновицкая область

Одномандатный избирательный округ №201

Одномандатный избирательный округ №202

Одномандатный избирательный округ №203

Одномандатный избирательный округ №204

Черниговская область

Одномандатный избирательный округ №205

Одномандатный избирательный округ №206

Одномандатный избирательный округ №207

Одномандатный избирательный округ №208

Одномандатный избирательный округ №209

Одномандатный избирательный округ №210

Город Киев

Одномандатный избирательный округ №211

Одномандатный избирательный округ №212

Одномандатный избирательный округ №213

Одномандатный избирательный округ №214

Одномандатный избирательный округ №215

Одномандатный избирательный округ №216

Одномандатный избирательный округ №217

Одномандатный избирательный округ №218

Одномандатный избирательный округ №219

Одномандатный избирательный округ №220

Одномандатный избирательный округ №221

Одномандатный избирательный округ №222

Одномандатный избирательный округ №223

Данные будут постоянно обновляться в зависимости от поступающей информации. Следите за нашими обновлениями.

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