Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 106 Луганская область

Полный список кандидатов в нардепы на 106-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 106 (Луганская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Адаменко Ірина Олександрівна : народилася 24 лютого 1987 року в місті Дрезден, Німеччина, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, ГО "Слуга Народу", безпартійнa, проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Ахрамєєв Павло Олександрович : народився 29 травня 1977 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ГАРМОНІЯ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Бережной Олександр Анатолійович : народився 3 червня 1978 року в місті Луганську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу протидії корупції, Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, безпартійний, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Боголій Інна Вікторівна : народилася 24 сiчня 1980 року в селі Щиборівка Красилівського району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Воропаєв Олександр Геннадійович : народився 26 березня 1983 року в місті Красний Луч Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ПП "Авторитет Плюс", безпартійний, проживає в місті Хрустальний Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Голтишов Михайло Миколайович : народився 25 квiтня 1959 року в місті Мурманську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "ТЕТРА", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Лисичанськ Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Жебський Олег Васильович : народився 29 липня 1967 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Зарецький Сергій Вікторович : народився 5 жовтня 1975 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Котик Роман Васильович : народився 16 лютого 1992 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кузнєцов Олексій Олександрович : народився 2 грудня 1979 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Москаль Геннадій Геннадійович : народився 11 грудня 1950 року в селі Задубрівка Заставнівського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Нікітіна Олена Миколаївна : народилася 19 грудня 1977 року в смт Новоайдар Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, ТОВ "Інвестенергобудсервіс", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Полюхович Тетяна Анатоліївна : народилася 2 грудня 1997 року в смт Зарічне Зарічненського району Рівненської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в смт Зарічне Зарічненського району Рівненської області, судимість відсутня, самовисування.

Пригеба Григорій Валентинович : народився 28 грудня 1961 року в місті Луганську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Сєвєродонецька міська рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Самарська Ірина Володимирівна : народилася 24 червня 1964 року в селі Малинівка Томського району Томської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, менеджер, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Слєсарєв Ігор Едуардович : народився 28 жовтня 1985 року в місті Стаханов Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, помічник-консультант, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Кадіївка Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Строкань Володимир Володимирович : народився 22 квiтня 1983 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Фурман Андрій Леонідович : народився 11 березня 1984 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КДЮСШ №2 відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, безпартійний, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Фурман Юрій Анатолійович : народився 11 червня 1962 року в місті Рудний Кустанайської області, Казахстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Кадіївка Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Черниш Валерій Сергійович : народився 4 квiтня 1973 року в селі Бутове Старобільського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова профспілкового комітету, профспілкова організація ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Шатілов Дмитро Геннадійович : народився 6 листопада 1971 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Якушев Станіслав Ігорович : народився 26 травня 1990 року в місті Москві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "ПЦ система", безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Луганская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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