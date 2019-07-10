Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 112 Луганская область

Полный список кандидатов в нардепы на 112-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 112 (Луганская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бушко Наталія Михайлівна : народилася 11 червня 1981 року в смт Куликівка Куликівського району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник фінансово-економічного департаменту, ТОВ "ФІНСЕРВІС БІЗНЕС", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Васильєв Євгеній Анатолійович : народився 22 березня 1982 року в місті Свердловськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Вельможний Сергій Анатолійович : народився 25 червня 1976 року в місті Стаханов Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Залялов Руслан Наїлович : народився 18 червня 1975 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Елахех Анзали", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Горлівка Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Зеленський Сергій Олександрович : народився 10 грудня 1972 року в місті Стаханов Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Кадіївка Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Іващенко В’ячеслав Сергійович : народився 21 жовтня 1988 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, координатор проектів, ГО "Слуга Народу", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Кладко Володимир Миколайович : народився 18 липня 1971 року в місті Стаханов Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Галеон Тревел Схід", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Кремінна Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Мельник Віктор Іванович : народився 30 серпня 1977 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Місінкевич Ярослав Петрович : народився 20 серпня 1988 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник регіонального структурного підрозділу, ТОВ "ТД "Євротрубпласт", безпартійний, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Пронін Роман Олегович : народився 10 листопада 1991 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Романовський Олександр Олександрович : народився 18 березня 1981 року в місті Рубіжне Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Рубіжне Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Томенко Роман Олександрович : народився 4 липня 1975 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фотограф, Центральний РАГС міста Києва, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Чернецов Олександр Іванович : народився 26 листопада 1959 року в селі Муратівка Мокшанського району Пензенської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Зоря", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Рубіжне Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Юрчук Сергій Сергійович : народився 21 вересня 1994 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Старомихайлівка Мар’їнського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Луганская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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