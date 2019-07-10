Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 113 Луганская область

Полный список кандидатов в нардепы на 113-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 113 (Луганская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Брижко Роман Ігорович : народився 17 вересня 1993 року в селі Козятин Козятинського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Воловенко Олександра Володимирівна : народилася 15 грудня 1990 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бортпровідник, ПрАТ "Міжнародні авіалінії України", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Григоренко Юлія Леонідівна : народилася 16 лютого 1982 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ФОП Козлова В.М., безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Живага Микола Олександрович : народився 5 грудня 1991 року в місті Луганську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, СТОВ "АГРОДВІР", безпартійний, проживає в місті Старобільськ Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Зеленський Василь Сергійович : народився 2 вересня 1954 року в селі Чабанове Білокуракинського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в смт Білокуракине Білокуракинського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Зеленський Олександр Іванович : народився 1 вересня 1974 року в селі Кабичівка Марківського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Кабичівка Марківського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Капля Ольга Станіславівна : народилася 19 червня 1975 року в місті Старобільськ Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з регіонального розвитку, Старобільська районна в Луганській області організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", безпартійнa, проживає в місті Старобільськ Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Красюк Володимир Федорович : народився 27 листопада 1977 року в місті Рубіжне Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ТОВ "СВІТ-ІГРАШОК УКРАЇНА", безпартійний, проживає в місті Рубіжне Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Курило Віталій Семенович : народився 2 лютого 1957 року в селищі Білокуракине Білокуракинського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Старобільськ Старобільського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Курило Павло Миколайович : народився 19 грудня 1968 року в селі Троїцьке Приморського краю, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Лукашев Анатолій Іванович : народився 17 лютого 1953 року в місті Антрацит Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", безпартійний, проживає в місті Антрацит Антрацитівського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Лукашев Олександр Анатолійович : народився 1 квiтня 1976 року в місті Антрацит Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник юридичного відділу, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Мурашко Кирило Олексійович : народився 31 сiчня 1995 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Паденко Деніс Ігоревич : народився 19 сiчня 1976 року в місті Луганську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ПАТ "Аграрний фонд", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пащенко Богдан Володимирович : народився 17 серпня 1994 року в місті Бровари Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер зі збуту в торгово-промисловій компанії, ТОВ "КТ Україна", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Полулященко Юрій Едуардович : народився 8 лютого 1975 року в місті Старобільськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовий комісар, Луганський обласний військовий комісаріат оперативного командування "Схід", безпартійний, проживає в місті Луганську, судимість відсутня, самовисування.

Ретівова Валентина Іванівна : народилася 15 березня 1972 року в селі Розсохувате Міловського району Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фiнансовий директор, ТОВ "ЦИТО ОПТIМА", безпартійнa, проживає в селі Козин Обухівського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Рєуцький Костянтин Сергійович : народився 20 листопада 1974 року в місті Хабаровськ, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Рибалко Євген Вікторович : народився 4 вересня 1965 року в місті Сватове Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Сватівський міський голова, безпартійний, проживає в місті Сватове Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Сліпець Віта Володимирівна : народилася 11 вересня 1971 року в селі Мілуватка Сватівського району Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Сватівська районна рада, безпартійнa, проживає в селі Містки Сватівського району Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Струк Артем Євгенович : народився 19 березня 1986 року в смт Марківка Марківського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, монтажник-верхолаз металоконструкцій, ТОВ "АМТТ", безпартійний, проживає в смт Марківка Марківського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Струк Валерій Миколайович : народився 9 грудня 1970 року в селі Іванівка Чернігівського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, безпартійний, проживає в селі Іванівка Чернігівського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Струк Володимир Олексійович : народився 15 травня 1964 року в смт Лозівський Слов’яносербського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова наглядової ради, ТОВ "ПІНТА Кремінський пивоварений завод", безпартійний, проживає в місті Кремінна Кремінського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Хруленко Анна Петрівна : народилася 16 вересня 1982 року в селі Комарівка Макарівського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ КРАЇНІ "СЕСТРИ перемоги", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Комарівка Макарівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Яременко Олександр Степанович : народився 5 грудня 1968 року в місті Рубіжне Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Новокраснянка Кремінського району Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Напомним, Луганская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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