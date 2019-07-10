Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 117 Львовская область

Полный список кандидатов в нардепы на 117-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 117 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Галайко Руслан Леонович : народився 22 лютого 1977 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Зірченко Юрій Петрович : народився 15 березня 1950 року в місті Новокузнецьк Кемеровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Матковський Іван Йосипович : народився 8 березня 1982 року в селі Матків Турківського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач кафедри політології та міжнародних відносин, Національний університет "Львівська політехніка", безпартійний, проживає в селі Матків Турківського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Мицак Михайло Богданович : народився 18 листопада 1992 року в селі Козьова Сколівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "Галицький логістичний центр", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Ніцой Лариса Миколаївна : народилася 17 березня 1969 року в смт Капітанівка Кіровоградської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПрАТ "Кіровоградрибгосп", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Пілат Віктор Юрійович : народився 6 жовтня 1981 року в місті Городок Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ "ЕКОПАВЕР", безпартійний, проживає в місті Городок Городоцького району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Рущишин Ярослав Іванович : народився 29 жовтня 1967 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, АТ "Троттола", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Стахів Остап Васильович : народився 1 сiчня 1985 року в місті Ходорів Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий директор, ТОВ "Добра Ідея", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Стех Юрій Ярославович : народився 8 вересня 1977 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, міжнародна юридична компанія "Авелекс", керуючий партнер, адвокатське об’єднання "Адвокатська компанія "Авелекс", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Стецьків Тарас Степанович : народився 7 червня 1964 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор програм, Львівське регіональне об’єднання "Нова хвиля", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Тенюх Ігор Йосифович : народився 23 травня 1958 року в місті Стрий Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Фединяк Роман Анатолійович : народився 5 жовтня 1995 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Шевців Андрій Володимирович : народився 12 грудня 1988 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник міського голови, апарат виконавчого комітету Львівської міської ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Шмігель Назарій Олегович : народився 28 лютого 1982 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "АНбуд Україна", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Юринець Оксана Василівна : народилася 27 лютого 1978 року в селі Коти Яворівського району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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