Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 118 Львовская область

Полный список кандидатов в нардепы на 118-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 118 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Васильченко Галина Іванівна : народилася 24 жовтня 1983 року в селі Корничі Самбірського району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з економічних питань, ПП "Корбіз", безпартійнa, проживає в селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Вуй Юрій Ярославович : народився 23 липня 1980 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "БІК МАРК", безпартійний, проживає в селі Солонка Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Дорош Уляна Миколаївна : народилася 6 лютого 1989 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, управління з питань праці та сімейної політики Львівської обласної державної адміністрації, безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Дубневич Богдан Васильович : народився 10 травня 1962 року в селі Зубра Пустомитівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Зубра Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Жиравецький Андрій Михайлович : народився 7 грудня 1977 року в селі Солонка Пустомитівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник сільського голови, Солонківська сільська рада, безпартійний, проживає в селі Солонка Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Кльофа Тарас Григорович : народився 8 квiтня 1974 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника центру з медичної частини – начальник медичної частини, ВМКЦ ЗР, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Косик Орест Володимирович : народився 20 жовтня 1983 року в селі Солонка Пустомитівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Солонка Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Мельничук Любомир Анатолійович : народився 13 жовтня 1982 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова Львівської міської організації ВО "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Павлів Андрій Петрович : народився 3 липня 1962 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, докторант, Національний університет "Львівська політехніка", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Федецький Артем Андрійович : народився 26 квiтня 1985 року в місті Нововолинськ Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Юськевич Ірина Ігорівна : народилася 8 липня 1981 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в селі Солонка Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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