Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 120 Львовская область

Полный список кандидатов в нардепы на 120-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 120 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Галушка Андрій Михайлович : народився 10 липня 1978 року в місті Городок Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Городок Городоцького району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Гірняк Володимир Олегович : народився 2 жовтня 1977 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Львівська обласна рада, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Голяк Леся Володимирівна : народилася 17 сiчня 1976 року в місті Стрий Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Дубневич Ярослав Васильович : народився 7 серпня 1969 року в селі Зубра Пустомитівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Елейко Тарас Васильович : народився 19 березня 1973 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Суховоля Городоцького району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Леонов Едуард Володимирович : народився 3 лютого 1974 року в місті Євпаторія Автономної Республіки Крим, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач правознавства, Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Телюк Роман Романович : народився 20 серпня 1982 року в місті Городок Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, старший групи швидкого реагування, ТОВ "Блок", безпартійний, проживає в місті Городок Городоцького району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

Все новости о выборах читайте здесь

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 120 Львовская область". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"