Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 121 Львовская область

Полный список кандидатов в нардепы на 121-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 121 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Алєксєєв Михайло Васильович : народився 13 вересня 1979 року в місті Стрий Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, ТОВ "Вілком", член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", проживає в місті Стрий Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".

Беднарчик Наталія Ігорівна : народилася 7 березня 1990 року в місті Стебник Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний державний інспектор управління матеріального забезпечення та експлуатації майна, Державна фіскальна служба України, безпартійнa, проживає в місті Стебник міста Дрогобич Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Гарасим’як Роман Іванович : народився 25 вересня 1979 року в місті Стебник Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Трускавець Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Голубіцька Любов Михайлівна : народилася 6 лютого 1974 року в місті Дрогобич Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Надра Борислава", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Дрогобич Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Демко Тарас Іванович : народився 13 квiтня 1968 року в місті Дрогобич Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Дрогобич Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Дяків Йосип Михайлович : народився 21 лютого 1971 року в місті Дрогобич Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, МКП "Транс-Екіпаж", безпартійний, проживає в селі Літиня Дрогобицького району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Жирний Сергій Леонідович : народився 27 березня 1980 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Комбінат міського господарства", безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, самовисування.

Жолобович Назар Вікторович : народився 26 квiтня 1993 року в місті Борислав Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний спеціаліст відділу молодіжної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики, Львівська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Борислав Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Задорожний Михайло Леонович : народився 15 листопада 1966 року в селі Мала Білина Самбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Дрогобицька райспоживспілка, безпартійний, проживає в місті Дрогобич Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Ілик Роман Романович : народився 14 листопада 1963 року в місті Борислав Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник Міністра, Міністерство охорони здоров’я України, безпартійний, проживає в місті Дрогобич Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Кугівчак Степан Ярославович : народився 30 травня 1968 року в смт Підбуж Дрогобицького району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, медична сестра, санаторій "Алмаз", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в смт Підбуж Дрогобицького району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Кулик Євген Володимирович : народився 11 вересня 1956 року в місті Самбір Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри основ виробництва, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, безпартійний, проживає в місті Трускавець Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Малихін Павло Володимирович : народився 26 червня 1969 року в місті Дрогобич Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області, безпартійний, проживає в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Матківський Богдан Миронович : народився 14 лютого 1980 року в місті Трускавець Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Трускавець Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Мисишин Олександр Степанович : народився 31 березня 1969 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "ВІП-Енерго", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Огньов Дмитро Володимирович : народився 1 травня 1975 року в місті Стебник Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Піляк Іван Євгенович : народився 19 листопада 1969 року в смт Східниця міста Борислава Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Східницький селищний голова, безпартійний, проживає в смт Східниця міста Борислав Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Руднєв Віктор Ігорович : народився 16 липня 1974 року в місті Борислав Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Борислав Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Саламаха Орест Ігорович : народився 25 березня 1991 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з будівництва, ТОВ "Буд Інвест Ком", безпартійний, проживає в селі Сокільники Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Сікора Михайло Миколайович : народився 24 листопада 1957 року в селі Гаї Нижні Дрогобицького району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Дрогобицька районна рада, член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в селі Нижні Гаї Дрогобицького району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Танчук Роман Володимирович : народився 15 квiтня 1960 року в селі Дорожів Дрогобицького району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОМАЛІН", безпартійний, проживає в місті Дрогобич Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Фідик Володимир Іванович : народився 28 березня 1982 року в місті Дрогобич Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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