Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 123 Львовская область

Полный список кандидатов в нардепы на 123-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 123 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бабінська Мирослава Романівна : народилася 3 лютого 1962 року в місті Золочів Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний спеціаліст зі страхування, ПрАТ "Страхова компанія "ТАС", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Золочів Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Бас Андрій Ігорович : народився 12 червня 1977 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Батенко Тарас Іванович : народився 20 червня 1974 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Гузар Павло Олександрович : народився 2 лютого 1980 року в місті Миколаїв Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради", безпартійний, проживає в селі Дроговиж Миколаївського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Дзядик Сергій Євгенович : народився 20 жовтня 1982 року в селі Великі Глібовичі Перемишлянського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в селі Великі Глібовичі Перемишлянського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Дуда Олег Романович : народився 20 жовтня 1976 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря з хірургічної роботи, комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Квасецька Наталія Василівна : народилася 8 травня 1978 року в місті Золочів Золочівського району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, секретар-діловод, Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, безпартійнa, проживає в місті Золочів Золочівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Ляхович Андрій Ілліч : народився 30 вересня 1973 року в селі Сусідовичі Старосамбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Демайнінг тім фром Юкрейн", безпартійний, проживає в смт Розділ Миколаївського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Ольшанецький Роман Степанович : народився 2 грудня 1987 року в селі Подорожне Жидачівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Новий Розділ Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Паук Ігор Степанович : народився 7 лютого 1990 року в селі Новосілки-Опарські Миколаївського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, працівник закладу ресторанного господарства, підприємство "Макдональдс Юкрейн ЛТД", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Новосілки-Опарські Миколаївського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Сорока Олександр Іванович : народився 19 жовтня 1983 року в селі Пеняки Бродівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", проживає в місті Перемишляни Перемишлянського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Чолій Тарас Богданович : народився 1 сiчня 1978 року в селі Кореличі Перемишлянського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови ради, громадська організація Українська Галицька Асамблея, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Ясінський Роман Іванович : народився 15 червня 1979 року в селі Підлипці Золочівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник Червоненського сільського голови Золочівського району Львівської області, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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