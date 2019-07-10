Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 124 Львовская область

Полный список кандидатов в нардепы на 124-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 124 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Береза Оксана Андріївна : народилася 13 грудня 1987 року в селі Муроване Сокальського району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор школи, Угнівська ЗШ І-ІІІ ступенів Сокальської районної ради Львівської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Муроване Сокальського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Варламов Денис Андрійович : народився 16 вересня 1994 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ПП "ҐОЛОС", безпартійний, проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Ведровська Валентина Валентинівна : народилася 24 травня 1991 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, "БФ "Українська Галицька Фундація", безпартійнa, проживає в селі Соколівка Буського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Візеренко Тетяна Сергіївна : народилася 16 листопада 1980 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ПП "Голос", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Грабінський Ігор Миронович : народився 19 лютого 1957 року в селі Велике Поле Яворівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Гірник міста Червоноград Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Камельчук Юрій Олександрович : народився 12 лютого 1980 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Червоноград Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Касян Сергій Васильович : народився 22 березня 1962 року в місті Червоноград Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря, комунальне некомерційне підприємство "Сокальська центральна районна лікарня", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Поториця Сокальського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Махніцький Олег Ігорович : народився 15 березня 1970 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Валько та партнери", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Мороз Юлія Анатоліївна : народилася 26 травня 1985 року в місті Малин Житомирської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юридична компанія "Еверест", адвокат, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Мусій Олег Степанович : народився 12 травня 1965 року в селі Переспа Сокальського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Червоноград Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Пелих Олег Зіновійович : народився 15 червня 1984 року в місті Соснівка Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника управління – начальник відділу економічно-договірного та координації діяльності будівельних організацій, управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації, безпартійний, проживає в місті Соснівка Сокальського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Предко Ігор Петрович : народився 9 серпня 1978 року в селі Хлівчани Сокальського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП "Комунальник", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Червоноград Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Семерак Остап Михайлович : народився 27 червня 1972 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Міністр екології та природних ресурсів України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Троцько Юлія Володимирівна : народилася 7 серпня 1985 року в місті Червоноград Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "ТБ-НЕТ", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Фартушок Дмитро Ігорович : народився 3 березня 1981 року в місті Червоноград Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України,провідний менеджер з регіонального розвитку відділу регіональної політики організаційно-аналітичного управління Департаменту внутрішньої політики, Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Червоноград Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Шуб Андрій Ісаакович : народився 22 липня 1965 року в місті Добромиль Старосамбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в селі Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Ябчанка Олександр Володимирович : народився 22 жовтня 1980 року в селі Руське Мукачівського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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