Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 211 г.Киев

Полный список кандидатов в нардепы на 211-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 211 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрійко Руслан Юрійович : народився 19 липня 1986 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Беркович Ігор Ілліч : народився 10 липня 1990 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Ірпінь Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Горанін Владислав Юрійович : народився 4 травня 1989 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, ГО "Україна – це я!", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Гордовський Олександр Лаврентійович : народився 27 червня 1985 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Джулай Владислав Михайлович : народився 10 жовтня 1983 року в місті Обухів Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий радник, ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Димитров В’ячеслав Георгійович : народився 26 серпня 1987 року в селі Голиця Болградського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Терра-Юг Україна", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Дмитрієв Михайло Володимирович : народився 13 серпня 1975 року в селищі Родніки Раменського району Московської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "Українська митна асоціація", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Дубров Артем Станіславович : народився 1 липня 1993 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАРОДНА ПРАВДА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНА ПРАВДА".

Євсюков Тарас Олексійович : народився 16 березня 1979 року в селі Хотів Києво-Святошинського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, декан факультету землевпорядкування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, безпартійний, проживає в селі Хотів Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Єгорова Анна Вікторівна : народилася 23 лютого 1985 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, асистент кафедри іноземної філології та перекладу, Національний транспортний університет, член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Козак Тарас Мирославович : народився 1 травня 1970 року в місті Дрогобич Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, інвестиційна група "УНІВЕР", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Куц Ярослав Олександрович : народився 22 липня 1985 року в смт Варва Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, адвокатське об’єднання "А.ДВА.КА.Т", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Лабанов Анатолій Євгенович : народився 21 липня 1969 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "БМУ – 158", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Манько Андрій Анатолійович : народився 13 жовтня 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мешковський Кирило Едуардович : народився 11 серпня 1991 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант кафедри політології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Мороз Альона Сергіївна : народилася 24 грудня 1994 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Отрішко Віталій Михайлович : народився 7 жовтня 1994 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Прокопів Володимир Володимирович : народився 21 серпня 1983 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови – секретар, Київська міська рада, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Сабадаш Олег Євгенович : народився 25 вересня 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Протект Сек’юриті", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".

Січна Тетяна Сергіївна : народилася 4 жовтня 1989 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Стеценко Андрій Вікторович : народився 14 липня 1987 року в місті Мурманськ, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "РЕНТТРЕЙДІНГ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Стулій Борис Анатолійович : народився 2 червня 1996 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Троценко Андрей Олександрович : народився 8 серпня 1982 року в смт Юр’ївка Юр’ївського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Активвуд плюс", безпартійний, проживає в селі Петропавлівська-Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Філімоненко Всеволод Костянтинович : народився 12 сiчня 1986 року в місті Луганську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "5.10", проживає в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Харитонов Артур Олександрович : народився 27 жовтня 1995 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, громадська організація "ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА УКРАЇНИ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Хобта Лариса Юріївна : народилася 21 липня 1963 року в селі Семенівка Семенівського району Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АН "Доступне житло", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Чапцев Олег Ігорович : народився 11 жовтня 1990 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Юрченко Олександр Миколайович : народився 23 липня 1988 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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