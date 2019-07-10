Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 212 г.Киев

Полный список кандидатов в нардепы на 212-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 212 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Герасименко Володимир Григорович : народився 8 липня 1969 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Гольдарб Яків Юрійович : народився 2 лютого 1988 року в місті Кіровське Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, адвокатське об’єднання "ГОЛЬДАРБ. ЕДВАЙС", безпартійний, проживає в місті Хрестівка Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Гордієнко Олександра Василівна : народилася 25 березня 1991 року в смт Верховина Верховинського району Івано-Франківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Паззл сістемз Україна", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Гриценко Олексій Анатолійович : народився 18 жовтня 1979 року в місті Охтирка Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, технічний директор, ТОВ "АйДіЕс", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Гусовський Сергій Михайлович : народився 9 листопада 1966 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант, ТОВ "ЕФДЖИАРІ ЮКРЕЙН", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Дегтярьова Лариса Вікторівна : народилася 18 квiтня 1963 року в місті Жовті Води Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Задерейко Андрій Іванович : народився 1 листопада 1977 року в селі Мирівка Кагарлицького району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник завідувача науково-дослідного відділу стратегічного планування соціально-економічного розвитку міста, комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Карпюк Олександр Андрійович : народився 24 травня 1982 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Сейл-Естейт", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".

Крисанова Ірина Георгіївна : народилася 18 липня 1989 року в місті Чернівцях, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, ТОВ "Діаліз Мед", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "БДЖОЛА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БДЖОЛА".

Мірошниченко Ігор Михайлович : народився 20 лютого 1976 року в місті Лебедин Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Нестор Віталій Романович : народився 6 квiтня 1989 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, викладач, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова, ГО "ЦЕНТР ЗАХИСТУ КИЯН", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Новобранець Тетяна Володимирівна : народилася 25 липня 1982 року в селі Нові Млини Борзнянського району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, керуючий партнер, адвокатське об’єднання "НОИОБРАНЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Осмоловський Денис Юлійович : народився 25 травня 1976 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Єдина служба правової допомоги", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Отрош Михайло Іванович : народився 2 лютого 1963 року в селі Нехаївка Коропського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Перебийніс Максим Вікторович : народився 11 грудня 1974 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділення, медичний центр ТОВ "Борис", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Попов Олександр Павлович : народився 22 листопада 1960 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Офер УА", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Саранов Сергій Георгійович : народився 11 вересня 1974 року в місті Бровари Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з оптових продажів, ТОВ "ПРАЙМГАЗ 2017", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Сташук Віталій Филимонович : народився 15 жовтня 1972 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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