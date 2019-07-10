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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 213 г.Киев

10 июля, 23:35

Полный список кандидатов в нардепы на 213-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 213 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Багіров Артем Григорович : народився 22 червня 1984 року в селі Липняжка Добровеличківського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Бардаш Олександр Вікторович : народився 13 вересня 1988 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Береза Борислав Юхимович : народився 13 червня 1974 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Биструшкін Ярослав Олександрович : народився 18 березня 1977 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Волошко Олена Володимирівна : народилася 8 жовтня 1997 року в місті Черкасах, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Вороненко Вікторія Сергіївна : народилася 27 червня 1991 року в місті Ічня Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, молодший юрист, адвокатське бюро "Прагнум" Віталія Бобриньова", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гревцова Радмила Юріївна : народилася 14 жовтня 1974 року в місті Івано-Франківську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Дубнов Артем Васильович : народився 30 серпня 1988 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар хірург-стоматолог, ТОВ "Клініка Дубнової Стоматолог і Я", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Карпич Ростислав Романович : народився 18 сiчня 1998 року в смт Новооржицьке Оржицького району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ТОВ "УКРАВТОМАЗ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРАВО-КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ "ПІВНІЧНИЙ ШЛЯХ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кириленко Сергій Миколайович : народився 21 квiтня 1986 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Альве", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Колесник Данило Сергійович : народився 24 травня 1998 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, громадська організація "БФ "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Коморний Дмитро Дмитрович : народився 5 жовтня 1995 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Корнєєва Валерія Юріївна : народилася 14 липня 1988 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний фахівець з контролю та забезпечення рекламної продукції, управління операційного маркетингу департаменту маркетингу, ТОВ "Рітейл Тренд", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Краснєвський Віталій Борисович : народився 1 травня 1997 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Крезуб Максим Олексійович : народився 5 сiчня 1985 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Лоєнко Олександр Володимирович : народився 2 сiчня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "БК "Київмістобуд", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Мотуз Вадим Валерійович : народився 25 квiтня 1982 року в місті Умань Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ОСББ "Лісківська 7", заступник генерального директора з правової роботи, КП "Плесо", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Онуфрійчук Вадим Михайлович : народився 1 лютого 1969 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Осарчук Дмитро Вікторович : народився 10 липня 1996 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Примачок Микола Миколайович : народився 3 лютого 1998 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, студент, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Прокопенко Володимир Валерійович : народився 13 листопада 1995 року в місті Малин Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Рачковський Роман Олександрович : народився 3 жовтня 1986 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Саргсян Аршак Ашотович : народився 19 листопада 1990 року в селі Армаш Араратського району, Вірменія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ВІП МОНТАНА", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Старостенко Ганна Вікторівна : народилася 13 травня 1978 року в місті Варва Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Київська міська державна адміністрація, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Степаненко Віктор Валерійович : народився 20 грудня 1988 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, БО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Стефурак Олена Едуардівна : народилася 19 травня 1988 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Сухарський Олександр Вікторович : народився 5 серпня 1977 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Троценко Сергій Миколайович : народився 29 травня 1976 року в селі Троєщина Броварського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний інженер, КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району міста Києва", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Черній Юрій Борисович : народився 27 червня 1996 року в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Чубатенко Олександр Миколайович : народився 11 листопада 1960 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, БО "Всеукраїнський фонд "Завтра", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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