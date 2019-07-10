Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 216 г.Киев

Полный список кандидатов в нардепы на 216-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 216 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Боднар Богдана Євгеніївна : народилася 6 грудня 1984 року в місті Ашгабат Туркменістан, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гарницький Павло Петрович : народився 20 липня 1967 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Дубій Ігор Валерійович : народився 25 жовтня 1976 року в місті Нова Каховка Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий, адвокатське бюро "Ігоря Дубія "Анвальт", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Журавльова Наталія Валеріївна : народилася 15 грудня 1979 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Забуранна Леся Валентинівна : народилася 22 серпня 1981 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Зеленський Олександр Петрович : народився 18 травня 1959 року в селі Яблунево Оржицького району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Іванова Галина Петрівна : народилася 28 березня 1972 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кардіо-ревматологічного відділення, Київська міська клінічна лікарня № 6, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ковальчук Михайло Миколайович : народився 28 липня 1979 року в селі Бараші Ємільчинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Левін Володимир Ілліч : народився 1 червня 1970 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АФ-ЛІЗИНГ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Малий Владислав Анатолійович : народився 14 сiчня 1979 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Інтербуд Альянс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мельник Дмитро Григорович : народився 3 березня 1983 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний інженер технічного нагляду, ТОВ "Інвест Систем Груп", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Павлик Віталій Андрійович : народився 2 лютого 1981 року в місті Жашків Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, адвокатське об’єднання "ПРАВОЗАХИСНИК", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Паладій Сергій Володимирович : народився 20 лютого 1979 року в місті Ананьїв Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Гідробудшлях", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Перехрест Андрій Володимирович : народився 7 сiчня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Сіті Франс Сервіс", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Поліщук Олексій Володимирович : народився 14 травня 1977 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Служба у справах дітей та сім’ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Проскуріна Марина Григорівна : народилася 27 вересня 1962 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, ГО "Фонд Ветеранів ВВВ", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Рекун Андрій Іванович : народився 27 листопада 1968 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Інститут економіки, екології та права при Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Свищук Данило Олександрович : народився 28 сiчня 1969 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Дніпрянка", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Супруненко Олександр Іванович : народився 31 сiчня 1971 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Тесленко Павло Петрович : народився 14 грудня 1973 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПрАТ "ЧЕРВОНИЙ МАК", член Української партії "Єдність", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Юсов Андрій Володимирович : народився 8 сiчня 1983 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, експерт із суспільно-політичних питань, комунальне підприємство "Інститут розвитку міст", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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