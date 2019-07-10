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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 219 г.Киев

10 июля, 23:35

Полный список кандидатов в нардепы на 219-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 219 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бондар Володимир Володимирович : народився 18 травня 1976 року в смт Шпиків Тульчинського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Віп Сервіс Тревел енд Бізнес Асістенс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Глущенко Олексій Анатолійович : народився 26 сiчня 1975 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний партнер, адвокатське об’єднання "Статус", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Грабар Микола Федорович : народився 23 листопада 1962 року в місті Хуст Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Українська спілка боротьби з мафією та корупцією, адвокат, Адвокатура міста Києва, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гуріч Олег Вікторович : народився 11 сiчня 1973 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий партнер, адвокатське об’єднання "Дефендо капітал", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Коваленко-Петрович Ольга Вячеславівна : народилася 21 травня 1971 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в cелі Cофіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Колбун Віктор Андрійович : народився 14 квiтня 1972 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Слуга народу Святошин", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мягкий Олександр Степанович : народився 9 травня 1982 року в селі Великосілля Нижньогірського району, Крим, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП "Київблагоустрій", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Наливайко Вячеслав Володимирович : народився 12 серпня 1965 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Українська Броня", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пелюховський Андрій Васильович : народився 5 травня 1973 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Тищенко Анатолій Анатолійович : народився 26 березня 1977 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тренер-викладач з таїландського боксу, дитячо-юнацька спортивна школа м. Києва № 5, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Тищенко Микола Миколайович : народився 17 травня 1972 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "ВКФ "РИМІД", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Товмасян Ваган Робертович : народився 13 червня 1981 року в селі Арташат Арташатського району, Вірменія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, благодійна організація "Благодійний фонд Вагана Товмасяна", фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Третьяков Олександр Юрійович : народився 20 березня 1970 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, Верховна Рада України восьмого скликання, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Третяков Олександр В’ячеславович : народився 15 лютого 1989 року в місті Іркутськ, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Хілько Андрій Анатолійович : народився 9 листопада 1984 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, БО "Благодійний Фонд "ХІЛЬКО", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Чернецький Олег Станіславович : народився 25 червня 1967 року в селі Шаровечка Хмельницького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Якименко Наталія Миколаївна : народилася 2 травня 1980 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, центр у справах сім’ї та жінок "Родинний дім", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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