Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 222 г.Киев

Полный список кандидатов в нардепы на 222-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 222 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрієвський Дмитро Йосипович : народився 6 сiчня 1967 року в селі Ольга Ольгинського району Приморського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бігун Петро Анатолійович : народився 12 липня 1985 року в місті Дудінка Красноярського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Сарго Вінч", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Василевич Володимир Степанович : народився 9 квiтня 1965 року в селі Вежиця Рокитнівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Клініка доктора Василевича", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Грищук Роман Павлович : народився 27 серпня 1989 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "МХ шоу", безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Дорофеєв Віктор Вікторович : народився 12 березня 1984 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Клейменов Аким Ігорович : народився 24 квiтня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ НВП "РЕДУТ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Лабоженко Олександр Дмитрович : народився 2 березня 1996 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, студент, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Лубкін Даніїл Дмитрович : народився 8 серпня 1997 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РОЗВИТОК".

Луцький Максим Георгійович : народився 4 червня 1976 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків завідувача кафедри гуманітарних дисциплін, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Назаренко Володимир Едуардович : народився 14 липня 1991 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Руденко Віталій Володимирович : народився 5 червня 1964 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ткаченко Сергій Валерійович : народився 1 листопада 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор Правового департаменту, Корпорація "Індустріальна Спілка Донбасу" (місто Київ), адвокат, безпартійний, проживає в селі Дмитрівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Убірія Вахтангі Шалвович : народився 22 серпня 1950 року в місті Очамчира, Автономна Республіка Абхазія, Грузинська РСР, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шкуро Максим Юрійович : народився 6 жовтня 1978 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, асистент кафедри управління проектами, Київський національний університет будівництва і архітектури, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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