Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 223 г.Киев

Полный список кандидатов в нардепы на 223-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 223 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Аніськович Павло Юрійович : народився 27 листопада 1964 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Бєлов Ігор Ігорович : народився 8 вересня 1995 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з управління проектами відділу проектів, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Боядін В’ячеслав Сергійович : народився 22 грудня 1984 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Буймістер Людмила Анатоліївна : народилася 5 листопада 1985 року в місті Москва, Росія, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, член наглядової ради, Металургійний завод Дунаферр (Угорщина), безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Гладчук Вадим Федорович : народився 9 лютого 1975 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, редактор, інтернет-видання "Спротив", член Політичної партії "Партія Народний порядок", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гончарова Тетяна Іванівна : народилася 6 квiтня 1977 року в місті Луганську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ведуча, ТОВ "ЕРА-МЕДІА", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРАВО-КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ "ПІВНІЧНИЙ ШЛЯХ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гоцький Микола Миколайович : народився 22 травня 1966 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ СП "СолоМія", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Григоренко Олександр Іванович : народився 29 серпня 1955 року в смт Краснопілля Кадіївського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Желябовська Яна Олегівна : народилася 4 вересня 1991 року в місті Жовті Води Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника Секретаріату, Територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Звягін Іван Юрійович : народився 28 грудня 1976 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в смт Клавдієво-Тарасове Бородянського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Зубицький Ігор Данилович : народився 25 червня 1971 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Метч", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Левченко Юрій Володимирович : народився 1 жовтня 1984 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Майман Михайло Веніамінович : народився 11 лютого 1985 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Носенко Сергій Михайлович : народився 28 вересня 1969 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший керуючий директор, ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ ІНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС УКРАЇНА", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Омельченко Олександр Олександрович : народився 9 серпня 1938 року в селі Зозів Липовецького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Української партії "Єдність", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Українська партія "Єдність".

Подщипков Андрій Юрійович : народився 18 травня 1975 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТЕЛЕКАНАЛ "112ТВ Європа", безпартійний, проживає в селі Новоселiвка Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Пташник Вікторія Юріївна : народилася 1 сiчня 1983 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Рафальська Інна Владиславівна : народилася 21 лютого 1964 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Українська Юридична Колегія "Міжнародна правова допомога", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ситюк Владислав Вадимович : народився 14 липня 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, адвокатське бюро "Владислав Ситюк і Партнери", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Турчик Ігор Михайлович : народився 3 червня 1977 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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