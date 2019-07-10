Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 129 Николаевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 129-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 129 (Николаевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Горбатко Іван Геннадійович : народився 10 жовтня 1996 року в селі Мирне Жовтневого району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з організації консультативних послуг, Миколаївська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", безпартійний, проживає в селі Миколаївське Жовтневого району Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Жело Денис Вікторович : народився 21 червня 1980 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, Морський інститут післядипломної освіти ім. Ф.Ф. Ушакова, директор, ТОВ "ЮГ ЕКО АГРОПРОДУКТ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Жолобецький Олександр Олександрович : народився 24 квiтня 1966 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Іванова Надія Валеріївна : народилася 30 вересня 1979 року в місті Миколаєві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Золотий Колос", фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Копитін Ігор Володимирович : народився 12 лютого 1981 року в місті Легніца, Польща, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Автомодерн", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Кочмар Валерій Андрійович : народився 17 травня 1998 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ГО "БФ" Слуга народа", безпартійний, проживає в селі Нечаяне Миколаївського району Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Кошковський Юрій Леонідович : народився 17 березня 1958 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, Миколаївський центр журналістських розслідувань, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Красівський Сергій В’ячеславович : народився 7 травня 1988 року в селі Мішково-Погорілове Жовтневого району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Жовтнева районна рада Миколаївської області, член Аграрної партії України, проживає в селі Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Лебідь Андрій Васильович : народився 3 липня 1981 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший оперуповноважений, Миколаївське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Лєпішев Олексій Олександрович : народився 16 квiтня 1974 року в селі Чорна Річка Всеволожського району Ленінградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Миколайчик Сергій Володимирович : народився 2 сiчня 1988 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Миколаївська філія ТОВ "Судова Незалежна Експертиза України", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Невінчанний Максим Андрійович : народився 13 жовтня 1981 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ніколенко Анатолій Анатолійович : народився 2 сiчня 1979 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор виробництва, ППФ "Сідкорн", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Зелений Гай Вітовського району Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Таранова Світлана Володимирівна : народилася 25 жовтня 1972 року в місті Миколаєві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".

Тимошин Володимир Володимирович : народився 24 липня 1965 року в селі Кольчугине Сімферопольського району, Республіка Крим, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Шараєв Олександр Леонідович : народився 27 березня 1966 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, ТОВ "Єврохім Сервіс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шевченко Олександр Олександрович : народився 13 жовтня 1982 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Николаевская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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