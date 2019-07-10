Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 131 Николаевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 131-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 131 (Николаевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрійцев Богдан Вікторович : народився 15 лютого 1976 року в селі Нові Велідники Овруцького району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ПОЛІТЕКО САЙЕНС СІТІ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бондаренко Олена Анатоліївна : народилася 26 травня 1974 року в місті Макіївка Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Фонд Олександра Вілкула "Українська перспектива", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Вишняк Сергій Володимирович : народився 19 грудня 1976 року в місті Вознесенськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Корисні напої", безпартійний, проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Гасюк Анатолій Петрович : народився 1 лютого 1961 року в селі Катеринівка Веселинівського району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ТОВ "Гарант Агро", член Аграрної партії України, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Григорян Ерік Юрійович : народився 20 травня 1967 року в місті Грозний, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ПП "Агроном-2005", безпартійний, проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Колесніков Валерій Вікторович : народився 17 квiтня 1955 року в селі Воробйово Облучинського району Хабаровського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Южноукраїнськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Кондратєнков Юрій Миколайович : народився 11 червня 1962 року в місті Вознесенськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер МВС, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Красьоха Володимир Володимирович : народився 19 жовтня 1976 року в місті Вознесенськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, КП "КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня" Вознесенської міської ради, безпартійний, проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили".

Лавренов Данило Андрійович : народився 14 червня 1989 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з комунікацій – директор департаменту комунікацій, ДП "НАЕК "Енергоатом", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Лівік Олександр Петрович : народився 30 червня 1970 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Невеселий Владислав Валерійович : народився 31 травня 1982 року в місті Вознесенськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Покровський Роман Леонідович : народився 27 лютого 1977 року в селі Зайцеве Синельниковського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Коблеве Березанського району Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Танасов Сергій Іванович : народився 30 сiчня 1984 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Березанська районна державна адміністрація Миколаївської області, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Чорноморець Іван Іванович : народився 11 квiтня 1985 року в селі Воронівка Вознесенського району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Чорноморов Артем Олегович : народився 10 березня 1988 року в місті Южноукраїнськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "СмартАгрі", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Ярошевич Олег Андрійович : народився 20 сiчня 1978 року в селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Аеротелеком", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Напомним, Николаевская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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