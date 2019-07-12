На выборах в Верховную Раду баллотируется 161 кандидат-клон – КИУ

В КИУ отметили, что клоны – это кандидаты, имеющие одинаковые фамилии с более рейтинговыми политиками

Печать избирательных бюллетеней к парламентским выборам Украины. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Комитете избирателей Украины заявляют, что на внеочередных выборах в Верховную Раду баллотируется 161 кандидат-клон.

Как сообщили в КИУ, в 48 из 199 одномандатных округов среди кандидатов зарегистрированы так называемые клоны, то есть, лица, имеющие одинаковые фамилии с более рейтинговыми политиками.

Всего в мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-однофамилец.

В КИУ уточнили, что всего однофамильцев в ОИО №133 (Одесская обл., г. Одеса) – 9 человек, в том числе, 4 человек с фамилией Баранский, 2 – Дмитрук, 2 – Танцюра. В этом же округе баллотируется кандидат Александр Зелинский, который является самовыдвиженцем, но в биографии указывает, что работает в ООО "Слуга народа-СЭ".

В ОИО №137 (Одесская обл., г. Подольск) и ОИО №34 (Днепропетровская обл., пгт Царичанка) зарегистрировано по 8 человек-однофамильцев. Так, в ОИО №137 баллотируется три кандидата с фамилией Гончаренко, двое – с фамилией Климов, один – Климов, двое – с фамилией Муконин. В ОИО №34 зарегистрировано два человека с фамилией Исаев, двое – Кравченко, двое – Кришин, двое – Черный.

В ОИО №92 (Киевская обл., г. Узин) баллотируются 7 кандидатов-однофамильцев, ОИО №33 (Днепропетровская обл., г. Кривой Рог) – 6 человек.

"Использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой – отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов. Однако наличие одинаковой фамилии с любым из других кандидатов не является юридическим основанием для отмены регистрации такого лица, даже если оно является клоном рейтинговых местных политиков", -отметили в КИУ.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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