Выборы-2019: список партии Партия Незалежнисть

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Партия Незалежнисть" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Могильов Анатолій Володимирович : народився 6 квiтня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Бахмут Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Ступак Іван Іванович : народився 26 березня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Зюбанова Тетяна Анатоліївна : народилася 15 жовтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 3.

Фаринник Василь Іванович : народився 1 травня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, старший партнер, адвокатське об’єднання "Татаров Фаринник Головко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Черних Сергій Петрович : народився 9 жовтня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Рудяк Олександр Вікторович : народився 11 березня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в селі Засулля Лубенського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Сапко Костянтин Васильович : народився 9 липня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Дубенко Олександр Іванович : народився 31 серпня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри публічного та приватного права, приватний вищий навчальний заклад "Кропивницький інститут державного та муніципального управління", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Нетецька Олена Анатоліївна : народилася 27 жовтня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 9.

Щур Богдан Володимирович : народився 28 липня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри кримінального права та процесу, Львівський торговельно-економічний університет, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Попков Сергій Єгорович : народився 12 липня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Мельниченко Андрій Михайлович : народився 2 серпня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Мечетной Олександр Іванович : народився 17 жовтня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Дяченко Петро Миколайович : народився 5 квiтня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Хмелевська Ніна Валентинівна : народилася 26 травня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 15.

Радченко Валерій Васильович : народився 3 грудня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Донбастехенерго", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Вучкан Сергій Феодосійович : народився 20 березня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Минай Ужгородського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Сокірко Вячеслав Павлович : народився 25 березня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Савченко Олександр Олександрович : народився 7 грудня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, державне підприємство "Державна інвестиційна компанія", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Ляхов Олексій Вікторович : народився 14 жовтня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "ГРЕЙН-АСПЕКТ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Безноско Василь Іванович : народився 25 травня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Миколаєць Анатолій Петрович : народився 1 вересня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Воронков Вадим Васильович : народився 17 липня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник ректора, Запорізький національний університет, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Розум Григорій Миколайович : народився 30 квiтня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник ректора, Національна академія внутрішніх справ, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в селі Хотів Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Обаранчук Володимир Якович : народився 1 грудня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Мельничук Артур Борисович : народився 9 червня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу безпеки, АТ "Оператор газорозподільної системи "Вінницягаз", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Бажан Сергій Павлович : народився 2 листопада 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Бевзенко Сергій Георгійович : народився 15 липня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Житомирський державний технологічний університет, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Горбатенков Віктор Геннадійович : народився 10 квiтня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Лебедик Ігор Валерійович : народився 6 грудня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий партнер, адвокат, адвокатське бюро "Лебедик і партнери", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Лазоренко Сергій Дмитрович : народився 10 грудня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в селі Серединка Чернігівського району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Логай Іван Іванович : народився 24 квiтня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АКТА-КАРПАТИ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Приходько Юрій Миколайович : народився 25 серпня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, обласний комунальний заклад "Сумська обласна рятувально-водолазна служба", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Сухарєв Віталій Васильович : народився 2 липня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, бетонно-черепичний завод "Техно-Буд Сервіс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Чернега Євген Анатолійович : народився 6 листопада 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Малуєва Ольга Олександрівна : народилася 16 вересня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, ТОВ "КРУАЗЕТ", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 36.

Гриза Олександр Вікторович : народився 18 серпня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Южноукраїнська філія адвокатського об’єднання "Татаров Фаринник Головко", безпартійний, проживає в смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Боднарчук Анатолій Афанасійович : народився 5 травня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Соболєв Олег Юрійович : народився 4 березня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Монастирський Юрій Аркадійович : народився 6 червня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Сухецький Борис Павлович : народився 22 березня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора з питань безпеки, ТОВ "Седна-Агро", безпартійний, проживає в місті Христинівка Христинівського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Абдулова Ася Шамілівна : народилася 9 жовтня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ЗАТ "Гріль", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 42.

Авраменко Сергій Володимирович : народився 5 серпня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Кривошей Михайло Михайлович : народився 31 березня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Міхєєва Олеся Василівна : народилася 20 лютого 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 45.

Бобкова Наталія Віталіївна : народилася 30 липня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з фінансових питань, ТОВ "АВ ТРЕЙД ГРУП", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 46.

Ющук Дмитро Миколайович : народився 28 липня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Центрально-українська філія адвокатського об’єднання "Татаров Фаринник Головко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47.

Бех Людмила Олександрівна : народилася 4 грудня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер зі збуту, ТОВ "Дисплей Україна", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 48.

Москалець Раїса Анатоліївна : народилася 8 сiчня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 49.

Гнатущенко Володимир Іванович : народився 12 липня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50.

Галаган Олена Ярославівна : народилася 11 вересня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства, старший викладач кафедри економіки та морського права, Херсонська державна морська академія, старший викладач кафедри професійних та спеціальних дисциплін, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 51.

Зуйко Сергій Володимирович : народився 29 сiчня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Зарей Руслана Валеріївна : народилася 26 вересня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 53.

Головко Наталя Олегівна : народилася 2 сiчня 1958 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Правова корпорація "Татаров, Фаринник, Головко", адвокат, старший партнер, адвокатське об’єднання "Татаров Фаринник Головко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 54.

Резніченко Аліна Валеріївна : народилася 2 вересня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 55.

Волгіна Олена Юріївна : народилася 1 вересня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 56.

Федченкова Олена Іванівна : народилася 2 червня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчителька, Ліцей № 25, м. Житомир, безпартійнa, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 57.

Мороз Юлія Володимирівна : народилася 28 листопада 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, благодійна організація "Розвиваємо Україну", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Незалежнисть", проживає в селі Велика Омеляна Рівненського району Рівненської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 58.

Некрасова Наталія Миколаївна : народилася 14 травня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, діловод канцелярії управління кадрового забезпечення, Головне управління Національної поліції в Сумській області, безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 59.

Малькова Наталія Вікторівна : народилася 24 грудня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 60.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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