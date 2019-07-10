Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 133 Одесская область

Полный список кандидатов в нардепы на 133-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 133 (Одесская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрикевич Валерій Іванович : народився 24 серпня 1973 року в селі Садове Літинського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в смт Димер Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Анциферов Дмитро Юрійович : народився 4 квiтня 1984 року в місті Умань Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "ДЕПУТАТ – Слуга народа", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Умань Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Атєрлєй Дмитро Григорович : народився 17 березня 1976 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Агрофінтранс", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Баранський Віктор Сергійович : народився 7 травня 1985 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОДЖИ", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Баранський Віталій Борисович : народився 4 квiтня 1985 року в місті Березівка Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Баранський Віталій Вікторович : народився 31 серпня 1984 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Баранський Ігор Станіславович : народився 22 вересня 1979 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Басюк Юрій Олексійович : народився 12 квiтня 1984 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "ТРК "МОЯ ОДЕСА", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Беженар Вячеслав Миколайович : народився 18 грудня 1986 року в селі Старі Трояни Кілійського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Лиманка Овідіопольського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Берендєєв Іван Вікторович : народився 17 березня 1978 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Буга Дмитро Володимирович : народився 30 серпня 1992 року в селі Настасіївка Миколаївського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Крижанівка Лиманського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Вершигора Михайло Олександрович : народився 23 травня 1978 року в місті Тульчин Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Одеська філія ТОВ "Охоронна фірма "Альфа-щит", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Володєєв Олексій Петрович : народився 25 червня 1990 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Гаврік Максим Сергійович : народився 4 серпня 1987 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Ганбаров Руслан Афганович : народився 11 липня 1990 року в місті Отрадний Куйбишевської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ТОВ "ОЙЛ БУНКЕР СЕРВІС", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Гонтарук Тарас Юрійович : народився 7 серпня 1993 року в місті Ізяслав Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Лиманка Овідіопольського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Гончарук Віталій Валерійович : народився 10 травня 1985 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Гринько Альона Анатоліївна : народилася 28 травня 1985 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "СЛУГА.НАРОДУ", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Демідов Сергій Михайлович : народився 3 серпня 1955 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, радник генерального директора, німецька компанія "ІГБ Індустрі Ганделс-Унд Бетайлігунгсгезельшафт Мбг", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Дідур Володимир Дмитрович : народився 28 липня 1990 року в місті Іллічівськ Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Дмитрук Артем Геннадійович : народився 28 червня 1993 року в місті Козятин Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, "Фітнес-центр", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Дмитрук Артем Ярославович : народився 10 червня 1985 року в місті Рівному, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ТОВ "Слуга народа. ЗЕ!", безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, самовисування.

Дондя Олександр Іванович : народився 9 лютого 1995 року в селі Фараонівка Саратського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Зелінський Олександр Вікторович : народився 13 листопада 1982 року в селі Усатове Біляївського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ТОВ "Слуга народа-ЗЕ", безпартійний, проживає в селі Велика Балка Біляївського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Ігнатченко Микола Миколайович : народився 14 червня 1985 року в місті Нікополь Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Ізбаш Дмитро Павлович : народився 4 жовтня 1989 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Кириленко Павло Веніамінович : народився 29 вересня 1976 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу аналітики та дослідження товарних ринків, ТОВ "Ватек ЛТД", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в смт Великодолинське Овідіопольського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Колєв Євгеній Іванович : народився 20 квiтня 1988 року в селі Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника, ТОВ "САМОЦВЕТ", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Коломієць Олена Ігорівна : народилася 24 вересня 1995 року в смт Соснове Березнівського району Рівненської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Кондратьєв Олександр Костянтинович : народився 8 березня 1993 року в місті Южноукраїнськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ТОРІЙ-М", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Копсомун Віталій Іванович : народився 25 травня 1987 року в селищі Любашівка Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Кримінський Юрій Юрійович : народився 24 липня 1996 року в смт Хлібодарське Біляївського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, студент, Одеський національний медичний університет, безпартійний, проживає в селі Великий Дальник Біляївського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Крицька Марина Олександрівна : народилася 20 березня 1998 року в селі Шабо Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Кулибін Володимир Олегович : народився 19 лютого 1993 року в місті Сімферополь, Крим, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ТОВ "ЛОТОК", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Листопад Віталій Володимирович : народився 16 червня 1993 року в селі Данилівка Покровського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Матковський Данило Андрійович : народився 1 жовтня 1995 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Миронова Ганна Олександрівна : народилася 21 березня 1978 року в місті Одесі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Мудрий Ярослав Миколайович : народився 12 червня 1986 року в селищі Саврань Савранського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст з комп’ютерних систем, ТОВ "Г.Е.Н. БАЙК", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Мусієнко Ганна Леонідівна : народилася 2 сiчня 1989 року в місті Одесі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Крижанівка Лиманського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Нарва Максим Володимирович : народився 30 листопада 1988 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Нікітін Микола Володимирович : народився 15 квiтня 1987 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Папушин Василь Андрійович : народився 5 липня 1981 року в смт Суворово Суворовського району, Молдова, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Глобал Лоджистік", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Пода Павло Юрійович : народився 24 жовтня 1984 року в місті Вознесенськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Подставін Семен Вадимович : народився 30 квiтня 1988 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Ульянівка Лиманського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Проваренко Олександр Вікторович : народився 23 листопада 1988 року в місті Сімферополь, Крим, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, начальник відділу безпеки особистої охорони, ТОВ "СПАРТА-СЕКЬЮРІТІ", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Субачева Світлана Володимирівна : народилася 19 вересня 1967 року в місті Макіївка Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Танцюра Дмитро Валентинович : народився 28 березня 1973 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Танцюра Дмитро Миколайович : народився 8 грудня 1978 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Д.І.М. – ГРУП", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Трочінел Христина Анатоліївна : народилася 13 жовтня 1992 року в селищі Тарутине Одеської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник адміністратора, ФОП Добринін А.В., безпартійнa, проживає в смт Тарутине Тарутинського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Федорчук Віктор Юрійович : народився 19 березня 1991 року в селищі Любашівка Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Любашівка Любашівського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Одесская область разбита на 11 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 11 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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