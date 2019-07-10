Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 134 Одесская область

Полный список кандидатов в нардепы на 134-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 134 (Одесская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Адзеленко Олександр Васильович : народився 20 сiчня 1956 року в селі Виноградне Березівського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Богаченко Наталія Валеріївна : народилася 25 серпня 1975 року в місті Одесі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, комерційний директор, ТОВ "Колнар", безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Вайвала Володимир Володимирович : народився 21 червня 1989 року в місті Шпола Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер з охорони праці, ТОВ "Інфрабуд", безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Верещак Сергій Михайлович : народився 29 березня 1969 року в місті Бар Барського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Думка", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Гайдур Тетяна Василівна : народилася 4 вересня 1995 року в місті Дубно Рiвненської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Георгієва Марія Іванівна : народилася 16 лютого 1962 року в селі Розкопинці Сокирнянського району Чернівецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Гергель Андрій Миколайович : народився 20 вересня 1974 року в місті Сміла Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Євчук Тетяна Володимирівна : народилася 28 квiтня 1975 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Звягін Олег Сергійович : народився 7 липня 1985 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Іванкевич Анатолій Валерійович : народився 22 травня 1987 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АГЕНТСТВО ЄВРОБАЛК", викладач, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ ДІМ – ОДЕСА", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Кавун Анатолій Валентинович : народився 19 липня 1975 року в місті Рені Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Кіпченко Влада Олександрівна : народилася 16 травня 1996 року в ст. Канівська Канівського району Краснодарського краю, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Колєв Олег Вікторович : народився 9 березня 1973 року в селі Сухолужжя Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ПП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ПРИДУНАЙСЬКІ ВІСТІ", безпартійний, проживає в місті Ізмаїл Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Корнієнко Володимир Олександрович : народився 3 червня 1987 року в місті Кишинів, Республіка Молдова, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Української морської партії Сергія Ківалова, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Марухняк Мар’яна Богданівна : народилася 26 серпня 1984 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, представник по Львівській області, громадська організація "Комісія захисту незаконно обвинувачених", безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Молодцова Олена Вікторівна : народилася 26 жовтня 1982 року в місті Одесі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Мошковський Георгій Володимирович : народився 13 травня 1995 року в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СВІДОМА НАЦІЯ", проживає в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СВІДОМА НАЦІЯ".

Роговська Яна Валерьянівна : народилася 12 вересня 1973 року в місті Сосьва Сєровського району Свердловської області, Російська Федерація, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший лікар-епідеміолог, Південне територіальне управління Національної гвардії України, безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Сеник Роман Віталійович : народився 4 серпня 1989 року в місті Новояворівськ Яворівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з розвитку бізнесу ТОВ "Посейдон компані", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Фірсенко Максим Васильович : народився 26 вересня 1984 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Кіностудія "Порто-Франко Фільм", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия Шария", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Партия Шария".

Хороших Володимир Леонідович : народився 23 червня 1975 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Чекіта Геннадій Леонідович : народився 17 липня 1966 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Червоненко Євген Альфредович : народився 20 грудня 1959 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шутова Марина Аркадіївна : народилася 23 листопада 1960 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, завідувач матеріального складу, ДП "Готель "Україна", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Щамбура Денис Володимирович : народився 17 грудня 1979 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШІ", проживає в селі Лиманка Овідіопольського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Одесская область разбита на 11 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 11 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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