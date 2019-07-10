Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 137 Одесская область

Полный список кандидатов в нардепы на 137-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Reuters

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 137 (Одесская область):

Глущенко Виктор Владимирович: родился 22 июля 1970 в пгт Овидиополь Овидиопольского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ведущий специалист по организации безопасности, ООО "Секьюрити групп", беспартийный, проживает в пгт Овидиополь Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Гончаренко Александр Васильевич: родился 28 сентября 1977 года в городе Котовск Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, водитель, Подольская станция скорой медицинской помощи КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины", беспартийный, проживает в Соболевке Подольского района Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Гончаренко Алексей Алексеевич: родился 16 сентября 1980 в городе Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Гончаренко Сергей Александрович: родился 7 мая 1988 года в городе Верхнеднепровск Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "УкрБудИнвест компани", беспартийный, проживает в городе Верхнеднепровск Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Грицкий Сергей Владимирович: родился 15 сентября 1983 в городе Ананьев Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Информационное агентство "Шорт.Медиа", член политической партии "Социальная справедливость", проживает в городе Одесса, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Социальная справедливость".

Громов Вадим Александрович: родился 31 октября 1974 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Учебный авиационный центр "Пилот", член политической партии "Гражданская позиция", проживает в городе Одесса, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Гражданская позиция".

Джум Сергей Иванович: родился 28 августа 1976 года в селе Подобное Маньковского района Черкасской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в селе Мизикевича Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Довженко Алексей Юрьевич: родился 22 января 1981 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Правовой сервис "Верные решения", беспартийный, проживает в Липецком Подольского района Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Клымов Василий Геннадьевич: родился 21 августа 1964 года в городе Дружковке Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Дружковка Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Климов Денис Николаевич: родился 24 октября 1985 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, журналист, областная информационная газета "Дорожный контроль. Винница", беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Климов Леонид Михайлович: родился 31 марта 1953 года в городе Макеевка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Лазаренко Михаил Дмитриевич: родился 21 июля 1964 года в селе Плоское Балтского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, крестьянско-фермерское хозяйство "Прогресс", директор ЧП "Балтская швейная фабрика", член политической партии "Батькивщина", проживает в городе Балта Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Лысейко Оксана Викторовна: родилась 28 марта 1973 года в городе Одесса, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник организационного отдела, Одесская территориальная организация политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко", член политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко".

Мазур Владимир Михайлович: родился 7 декабря 1958 года в селе Гавиносы Красноокнянского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, менеджер по транспортно-экспедиторской деятельности, ООО "Агрофирма "Августовка", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Маланин Александр Юрьевич: родился 22 мая 1984 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя, Благотворительный фонд "Слуга народа", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Муконин Олег Владимирович: родился 25 сентября 1972 года в городе Антрацит Ворошиловградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Антрацит Луганской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Муконин Александр Викторович: родился 6 февраля 1976 года в городе Москва, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, адвокатское объединение "Митракс", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Муль Павел Валерьевич: родился 26 июня 1982 года в селе Пужайково Балтского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, агроном, ФГ "Галина", беспартийный, проживает в Пужайково Балтского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Голос".

Новиков Артем Александрович: родился 11 декабря 1981 года в городе Донецк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Осипов Владимир Александрович: родился 14 июня 1975 года в городе Котовск Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Подольск Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Осташ Яков Михайлович: родился 25 июля 1987 года в селе Гандрабуры Ананьевского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель ОО "Светлое будущее Украины", руководитель ОО "Антирейдерский комитет", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Рекичанская Наталья Николаевна: родилась 22 февраля 1989 в городе Первомайск Николаевской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Устинова Елена Сергеевна: родилась 27 апреля 1987 года в селе Абрикосовка Цюрупинского района Херсонской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер ООО "Транскомп плюс", беспартийнaя, проживает в Абрикосовке Цюрупинского района Херсонской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Халабуда Анатолий Алексеевич: родился 13 июля 1989 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Хотел сервис групп ", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Одесская область разбита на 11 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 11 депутатами.

Все новости о выборах читайте здесь

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 137 Одесская область". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"