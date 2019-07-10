Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 138 Одесская область

Полный список кандидатов в нардепы на 138-м округе на внеочередных выборах Рады

Украина выбирает президента. Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 138 (Одесская область):

Новак Виктор Анатольевич: родился 29 апреля 1986 года в селе Рыбаковка Березанского района Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель ООО "Витан-Н", беспартийный, проживает в селе Рыбаковка Березанского района Николаевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Полюганич Ольга Васильевна: родилась 27 марта 1969 в селе Марьевка Ширяевского района Одесской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Ширяевский районный совет, член политической партии "Батькивщина", проживает в пгт Ширяево Ширяевского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Седов Владимир Алексеевич: родился 21 июня 1955 года в городе Белгород-Днестровский Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Редакция газеты "Известия Ананьевщины", член политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко", проживает в городе Ананьев Ананьевского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко".

Токовенко Георгий Викторович: родился 15 декабря 1961 в селе Онисково Коминтерновского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Европейская Солидарность", проживает в селе Кирово Коминтерновского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Фурсин Иван Геннадиевич: родился 16 сентября 1971 в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Исаево Николаевского района Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Фурсин Иван Геннадиевич: родился 26 сентября 1990 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Хачатрян Князь Аршалуйсович: родился 1 октября 1974 года в городе Артик, Армения, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Березивкаагрошляхбуд", член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в селе Шевченково Березовского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Чернявский Степан Николаевич: родился 4 мая 1973 года в пгт Ивановка Ивановского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Шлапак Андрей Васильевич: родился 6 ноября 1982 года в городе Ананьев Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Айвоис", член политической партии "Социальная справедливость", проживает в городе Киев, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Социальная справедливость".

Напомним, Одесская область разбита на 11 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 11 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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