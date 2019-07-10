Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 139 Одесская область

Полный список кандидатов в нардепы на 139-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Facebook

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 139 (Одесская область):

Будигай Виктор Анатольевич: родился 8 марта 1991 года в селе Выгода Беляевского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член "Аграрной партии Украины", проживает в селе Дачное Беляевского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – "Аграрная партия Украины".

Васильковский Василий Николаевич: родился 12 января 1949 года в селе Засулье Недригайловского района Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Слуга народа-ЗЕ", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Васильковский Игорь Игоревич: родился 31 марта 1985 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета ООО "ПСГ "Камбио-Инвест", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Ковальский Вадим Алексеевич: родился 26 апреля 1980 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора ООО СП "Охрана-Комплекс-Одесса", член политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко".

Матковский Сергей Иванович: родился 6 марта 1970 года в селе Немировское Балтского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, генеральный директор, ООО "Виртус", член политической партии "Батькивщина", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Муравский Николай Николаевич: родился 3 апреля 1977 года в пгт Любашевка Любашевского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, кладовщик автотранспортного цеха, АО "ОПЗ", член политической партии "Социал-демократическая партия", проживает в городе Южный Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Пресман Александр Семенович: родился 10 апреля 1961 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Саутенков Виталий Николаевич: родился 9 сентября 1981 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "СТС Шиппинг", физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Сичкарь Игорь Игоревич: родился 15 сентября 1992 в городе Балта Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Слидзюк Владимир Владимирович: родился 3 октября 1981 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в пгт Великая Михайловка Великомихайловского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Голос".

Стас Алексей Дмитриевич: родился 1 апреля 1997 года на селе Дмитровка Татарбунарского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Страшилин Вячеслав Михайлович: родился 23 января 1953 года в городе Оренбург, Российская Федерация, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в городе Измаил Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Терещенко Юрий Анатольевич: родился 27 февраля 1977 в городе Килия Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Ханеня Дмитрий Викторович: родился 27 июня 1989 года в городе Харцызск Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Шевченко Дмитрий Андреевич: родился 10 июля 1996 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, оператор автомобильного заправочного комплекса, ООО "Вэст петроль маркет", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Шелепов Павел Юрьевич: родился 13 марта 1989 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Щукина Виктория Игоревна: родилась 16 сентября 1990 в селе Онисково Коминтерновского района Одесской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер по работе с клиентами, ООО "Укринстал Одесса", беспартийнaя, проживает в Одессе, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Одесская область разбита на 11 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 11 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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