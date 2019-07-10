Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 141 Одесская область

Полный список кандидатов в нардепы на 141-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 141 (Одесская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Антов Трифон Данилович : народився 7 листопада 1976 року в селі Дмитрівка Татарбунарського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника контрольно-ревізійного забезпечення, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Барвіненко Віталій Дмитрович : народився 3 червня 1981 року в місті Білгород-Дністровський Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Барвіненко Віталій Миколайович : народився 9 квiтня 1993 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бойченко Павло Іванович : народився 8 липня 1997 року в селі Шевченкове Кілійського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Шевченкове Кілійського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Гінак Алла Федорівна : народилася 25 травня 1966 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Білгород-Дністровський міський голова, безпартійнa, проживає в місті Білгород-Дністровський Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Граждан Віталій Вікторович : народився 9 листопада 1978 року в місті Білгород-Дністровський Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Білгород-Дністровський Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Дубовий Олександр Миколайович : народився 26 серпня 1963 року в селі Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Манітенко Ілля Олександрович : народився 18 березня 1991 року в місті Білгород-Дністровський Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, менеджер, сільськогосподарське підприємство "Лука", безпартійний, проживає в місті Білгород-Дністровський Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Папуша Ігор Олександрович : народився 10 липня 1963 року в місті Рівне, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, Військова академія (м. Одеса), безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Резніченко Василь Іванович : народився 16 березня 1980 року в селі Лиман Татарбунарського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Лиманський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Лиман Татарбунарського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Рибін Петро Анатолійович : народився 19 серпня 1954 року в місті Білорєченськ Краснодарського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, редактор, газета "Лиман", безпартійний, проживає в місті Татарбунари Татарбунарського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Соломієнко Андрій Олегович : народився 17 грудня 1982 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-хірург, КУ "Одеська обласна клінічна лікарня", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Ткаченко Олександр Михайлович : народився 15 червня 1984 року в місті Конгаз Комратського району, Молдова, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, ПП "Медфарм груп", безпартійний, проживає в місті Татарбунари Татарбунарського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Усов Ігор Славійович : народився 13 травня 1973 року в місті Білгород-Дністровський Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник генерального консула, Генеральне консульство Румунії в Одесі, безпартійний, проживає в місті Білгород-Дністровський Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Напомним, Одесская область разбита на 11 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 11 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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