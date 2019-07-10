Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 143 Одесская область

Полный список кандидатов в нардепы на 143-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 143 (Одесская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Затцепіна Аіда Михайло кизи : народилася 21 сiчня 1981 року в місті Кіровобад, Азербайджан, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АС ОІЛ", безпартійнa, проживає в місті Ізмаїл Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Куртєв Віктор Владиславович : народився 5 вересня 1979 року в селі Криничне Болградського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "НТК Метрополія", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Куртєв Федір Васильович : народився 26 лютого 1963 року в селі Кирнички Ізмаїльського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Ізмаїл Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Пасінчук Олексій Володимирович : народився 26 листопада 1973 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ФЕОН 2020", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Стоянова Алла Андріївна : народилася 6 червня 1979 року в селі Кирнички Ізмаїльського району Одеської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Стоянов А.А.", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Кирнички Ізмаїльського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Урбанський Анатолій Ігорович : народився 21 червня 1975 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Одеська обласна рада, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Шкарівський Вадим Миколайович : народився 3 серпня 1966 року в селі Велика Березянка Таращанського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Одесская область разбита на 11 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 11 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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