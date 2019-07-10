Выборы-2019: список партии Оппозиционная платформа – За жизнь

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Бойко Юрій Анатолійович : народився 9 жовтня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Рабінович Вадим Зіновійович : народився 4 серпня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Медведчук Віктор Володимирович : народився 7 серпня 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір – Право народу", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Королевська Наталія Юріївна : народилася 18 травня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 4.

Льовочкін Сергій Володимирович : народився 17 липня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Німченко Василь Іванович : народився 13 вересня 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Шуфрич Нестор Іванович : народився 29 грудня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Ларін Сергій Миколайович : народився 11 сiчня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Дунаєв Сергій Володимирович : народився 19 серпня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Лисичанськ Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Козак Тарас Романович : народився 6 квiтня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Сокільники Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Столар Вадим Михайлович : народився 10 серпня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Вишгород Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Іоффе Юлій Якович : народився 10 грудня 1940 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Папієв Михайло Миколайович : народився 1 жовтня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Абрамович Ігор Олександрович : народився 24 серпня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Ісаєнко Дмитро Валерійович : народився 30 серпня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри будівництва та інформаційних технологій, "Інститут інноваційної освіти КНУБА", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Скорик Микола Леонідович : народився 27 листопада 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Суркіс Григорій Михайлович : народився 4 вересня 1949 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ГО Товариство "Україна – Китай", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Кісільов Ігор Петрович : народився 2 грудня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Загородній Юрій Іванович : народився 7 травня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, проректор з міжнародних питань та з питань європейської інтеграції, ТОВ "Львівський медичний інститут", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Бурміч Анатолій Петрович : народився 13 серпня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу, асоціація ветеранів "Альфа" СБУ "Словяни", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Льовочкіна Юлія Володимирівна : народилася 17 лютого 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 21.

Колтунович Олександр Сергійович : народився 4 листопада 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Національної академії аграрних наук України, м. Київ, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Мамка Григорій Миколайович : народився 18 серпня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, партнер, адвокатське об’єднання "Мамка та Партнери", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Кальцев Володимир Федорович : народився 16 червня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аналітик, ТОВ "Компанія "Александр", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Павленко Юрій Олексійович : народився 20 березня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Приходько Наталія Ігорівна : народилася 29 жовтня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 26.

Чорний Віктор Іванович : народився 6 квiтня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Детективна охоронна компанія "Шторм", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Борт Віталій Петрович : народився 1 вересня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з економіки, ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Макаренко Михайло Васильович : народився 9 квiтня 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри акушерства і гінекології, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Волошин Олег Анатолійович : народився 7 квiтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник служби міжнародного співробітництва, ТОВ ТРК "112-TV", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Плачкова Тетяна Михайлівна : народилася 5 сiчня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 31.

Пузанов Олександр Геннадійович : народився 26 лютого 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови правління, ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова група", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Мамоян Суто Чолоєвич : народився 2 грудня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, заступник директора, ТОВ "М’яспром", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Наливайківка Макарівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Кива Ілля Володимирович : народився 2 червня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Всеукраїнська профспілка МВС України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Кузьмін Ренат Равелійович : народився 12 липня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Качний Олександр Сталіноленович : народився 23 жовтня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри публічного адміністрування, ПрАТ ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Ржищів Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Славицька Антоніна Керимівна : народилася 30 квiтня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, адвокатське бюро "Славицька і партнери", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 37.

Чубирко Іван Іванович : народився 27 травня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Ресурс-Інвест-Сервіс", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Дубовий Ростіслав Миколайович : народився 5 липня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "БДК Груп", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Рубіжне Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Крючков Леонід Васильович : народився 18 вересня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Мірошниченко Юрій Романович : народився 3 лютого 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Чабани Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Наконечний Михайло Васильович : народився 23 березня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Суслов Віктор Іванович : народився 25 лютого 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Торнер Дмітрій Григорович : народився 28 серпня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник аналітичного відділу, ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Башкаленко Олександр Костянтинович : народився 16 травня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник директора, ТОВ "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Шматок Вікторія Василівна : народилася 1 червня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Новий Биків Бобровицького району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 46.

Головко Віктор Іванович : народився 16 жовтня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47.

Спаський Андрій Сергійович : народився 13 червня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник ректора, Національна академія прокуратури, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.

Устинов Єгор Олександрович : народився 21 грудня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, МКП "Херсонелектротранс", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Швець Ірина Миколаївна : народилася 16 грудня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків директора, комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Столиця", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

Велієв Ельхан Назимович : народився 5 жовтня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Шепетівка Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Невзоров Олексій Борисович : народився 9 лютого 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник з питань операцій з нерухомості, ТОВ "Юридична фірма "Евріс", адвокат, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Сазонов Олег Юрійович : народився 20 серпня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "РБК "Кремремпуть", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.

Кравчук Олександр Богданович : народився 7 травня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, ПП "КОБ-БУД", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.

Альошин Андрій Юрійович : народився 28 сiчня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий директор, асоціація "Українсько-Ізраїльська торгова палата", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.

Стрельченко Олександр Юрійович : народився 27 травня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, обласний комунальний навчально-тренувальний заклад "Сумська кінна дитячо-юнацька спортивна школа", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Андрєєнков Віктор Володимирович : народився 7 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний консультант, ПП "Крістал гласс", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

Онопрієнко Олександр Васильович : народився 1 жовтня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник служби економічної безпеки, ПАТ "Трест "Київелектромонтаж", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.

Щербей Мирослав Васильович : народився 15 червня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Управління ДСНС України у Закарпатській області, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Збини Воловецького району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Берташ Василь Михайлович : народився 7 сiчня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Збини Воловецького району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Корнякова Тетяна Всеволодівна : народилася 6 сiчня 1958 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри адміністративного і кримінального права, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 61.

Грінченко Сергій Анатолійович : народився 1 липня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник генерального директора, ТОВ "Новомиргородський цукор", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Майстер Ірина Володимирівна : народилася 20 сiчня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 63.

Мелашенко Анатолій Васильович : народився 10 жовтня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Присяжнюк Анатолій Йосипович : народився 15 липня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник директора, СП "Нива Переяславщини", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 65.

Гошовський Володимир Сергійович : народився 7 жовтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, професор кафедри адміністративного та кримінального права, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 66.

Іваночко Інна Василівна : народилася 24 травня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ТОВ "Консорціум агентств економічної безпеки", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 67.

Зенов Роман Миколайович : народився 17 листопада 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовий пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Бутков Ігор Миколайович : народився 8 листопада 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.

Чикида Олег Петрович : народився 9 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Торговий дім "Хімінвест", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.

Кацман Володимир Наумович : народився 28 листопада 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 71.

Петренко Микола Миколайович : народився 10 вересня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова Наглядової ради, Фонд науково-технічного розвитку України ім. Академіка В.С. Михалевича, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Жук Андрій Михайлович : народився 21 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник адвоката, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 73.

Штепа Неля Ігорівна : народилася 13 вересня 1962 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 74.

Бузинарський Михайло Юрійович : народився 13 вересня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Здолбунів Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

Байрамов Євген Вахид : народився 1 вересня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер зв’язків із громадськістю, АТ "Оператор газорозподільної системи "Луганськгаз", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Панок Геннадій Григорович : народився 7 серпня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 77.

Лаврук Тарас Петрович : народився 2 сiчня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри історії і права, Івано-Франківський університет ім. Короля Данила Галицького, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 78.

Ніколаєнко Олена Євгенівна : народилася 4 березня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 79.

Долганов Андрій Вадимович : народився 4 листопада 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 80.

Колодій Олександр Геннадійович : народився 26 липня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81.

Бояринцев Олег Анатолійович : народився 10 жовтня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Глухів Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Кашко Олег Миколайович : народився 25 грудня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Громадське об’єднання "Рідні Черкаси", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Шепітько Костянтин Володимирович : народився 22 вересня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини, ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Шевченко Євгеній Олександрович : народився 28 липня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник Другого Київського відділу, Державна виконавча служба міста Одеси ГТУЮ в Одеській області, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85.

Боголюбов Сергій Миколайович : народився 11 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, благодійна організація Міжнародний благодійний фонд Боголюбова "ЗА ЖИТТЯ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Вишгород Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86.

Радченко Наталія Миколаївна : народилася 27 травня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Рубіжне Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 87.

Люцканов Юрій Дмитрович : народився 21 сiчня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Торговий дім "Агрінол", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 88.

Дімова Оксана Валентинівна : народилася 24 червня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 89.

Вишневська Валентина Юліївна : народилася 10 лютого 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 90.

Капшук Віктор Дмитрович : народився 15 липня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 91.

Іщенко Тамара Дмитрівна : народилася 29 березня 1957 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з персоналу, комунальне підприємство "СУМИ – ФАРМ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 92.

Глікман Михайло Миколайович : народився 5 липня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "АГОРА 2007", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 93.

Амосов Ярослав Олександрович : народився 9 вересня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник тренера з бойового самбо та рукопашного бою, спортивний клуб "Гермес", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 94.

Непомняща Юлія Вікторівна : народилася 27 грудня 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Великий Дальник Біляївського району Одеської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 95.

Сілант’єва Євгенія Єдуардівна : народилася 27 лютого 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" Кіровоградської міської ради, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 96.

Рибалка Лада В’ячеславівна : народилася 2 грудня 1994 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 97.

Рибак Наталія Іванівна : народилася 24 грудня 1961 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Коростишів Коростишівського району Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 98.

Бойченко Іван Юзефович : народився 10 серпня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ Детективне агентство "БІТТ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Фастів Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 99.

Ларіна Дарія Сергіївна : народилася 21 жовтня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Адвокатська компанія "Ларіна Анатолія Сергійовича", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 100.

Насінник Сергій Валерійович : народився 26 квiтня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 101.

Северенчук Артур Васильович : народився 16 вересня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ПЕРФОМАНС-НЕТ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Сторожниця Ужгородського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 102.

Милиневська-Грищенко Ірина Леонідівна : народилася 25 листопада 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, експерт з питань медіа, ГО "Інститут "Нова Україна", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 103.

Гула Раїса Миколаївна : народилася 7 жовтня 1955 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Оліївка Житомирського району Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 104.

Єфіменко Дмитро Костянтинович : народився 24 квiтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 105.

Жаров Михайло Олександрович : народився 14 травня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 106.

Бабанін Олег Володимирович : народився 10 серпня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пресс-секретар – керівник прес-служби, Громадська організація "Всеукраїнський громадянський рух "Український вибір – Право народу", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Чайки Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 107.

Курчинська Ольга Миколаївна : народилася 5 липня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 108.

Ставицький Станіслав Олександрович : народився 23 листопада 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї, Українська медична стоматологічна академія, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 109.

Середюк Федір Миколайович : народився 2 травня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тренер, Спортивний клуб "Гермес", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 110.

Жосан Катерина Володимирівна : народилася 27 лютого 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 111.

Грицаєнко Вікторія Петрівна : народилася 24 травня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 112.

Сирота Наталія Миколаївна : народилася 6 листопада 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний консультант-інспектор відділу південних регіонів департаменту регіональної політики Головного департаменту регіональної та кадрової політики, Адміністрація Президента України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 113.

Голець Віталій Віталійович : народився 9 грудня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 114.

Клочко Андрій Олександрович : народився 23 грудня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Агропромконтинент", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Генічеськ Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 115.

Хівренко Дмитро Миколайович : народився 28 сiчня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший науковий співробітник відділу організації та координації наукової роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення та контролю, Національна академія прокуратури України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 116.

Булюк Віктор Віталійович : народився 11 лютого 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, СТОВ "АГРОФІРМА-БУЛЮК", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Скадовськ Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 117.

Швигін Ігор Вікторович : народився 29 березня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118.

Житченко Ігор Володимирович : народився 27 грудня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник директора, міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 119.

Шевченко Тетяна Юріївна : народилася 9 червня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Сумський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 120.

Солонина Наталія Євгеніївна : народилася 8 березня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 121.

Данилюк Карина Миколаївна : народилася 15 серпня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "ІН-ТАЙМ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Михайло-Лукашеве Вільнянського району Запорізької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 124.

Дорошенко Ельміра Равільївна : народилася 8 вересня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Благодійний фонд "З вірою в майбутнє дітей", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 125.

Блідар Валерій Микитович : народився 12 листопада 1949 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 126.

Лавриненко Олена Миколаївна : народилася 7 серпня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Гожули Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 127.

Просєкіна Юлія Вячеславівна : народилася 15 вересня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 128.

Омельчак Андрій Валентинович : народився 14 березня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 129.

Ялпачик Ірина Миколаївна : народилася 17 квiтня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, комунальне підприємство "Мелітопольське міжміське бюро технічної інвентаризації" ММР ЗО, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Мелітополь Запорізької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 130.

Ветров Сергій Володимирович : народився 26 жовтня 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Науково-освітній центр "Платформа відкритої освіти", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 131.

Тичков Едуард Олексійович : народився 16 грудня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЄВРОПАРТНЕР КОМПАНІ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 132.

Левківський Микола Григорович : народився 6 травня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер, ПАТ "Житомиргаз", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Овруч Овруцького району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 133.

Градінар Віталій Петрович : народився 22 сiчня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, генеральний директор, ТОВ "Когорта Групп", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Нові-Трояни Болградського району Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 134.

Вінник Юлія Сергіївна : народилася 27 липня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 135.

Бражнікова Катерина Володимирівна : народилася 28 серпня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач протиепізоотичнім відділом-лікар ветеринарної медицини епізоотолог, Чугуївська районна державна лікарня ветеринарної медицини, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Малинівка Чугуївського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 136.

Сидорук-Трошина Ірина Валеріївна : народилася 6 жовтня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 137.

Дроботун Олена Сергіївна : народилася 23 березня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Центр прогресивної медицини і реабілітації "ReaMed", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 138.

Коваль Олексій Анатолійович : народився 17 квiтня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Кинемо палити разом", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 139.

Кечина Любов Миколаївна : народилася 4 сiчня 1961 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 140.

Горбунова Ганна Валентинівна : народилася 1 червня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Еспіна Плюс", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 141.

Савин Тарас Петрович : народився 20 березня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Паркінг ХШ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 142.

Сташук Олена Олександрівна : народилася 19 квiтня 1962 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інспектор з кадрів, КП "Фастівське Комунальне підприємство", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Фастів Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 143.

Матвійчук Валентина Адольфівна : народилася 27 травня 1959 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу, КП КОР "Поліфаст", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Фастів Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 144.

Гезь Дмитро Васильович : народився 11 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 145.

Самойленко Юлія Борисівна : народилася 27 грудня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, ТОВ "Наш Стандарт", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 146.

Романенко Василь Володимирович : народився 17 лютого 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 147.

Ніколенко Андрій Олександрович : народився 6 серпня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 148.

Лазько Олена Анатоліївна : народилася 16 жовтня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Карлівка Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 149.

Сад Світлана Іванівна : народилася 25 грудня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 150.

Степчук Артур Романович : народився 11 листопада 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 151.

Стєпанян Олена Олександрівна : народилася 11 листопада 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий готелем, ТОВ "Готельний комплекс "Дніпровська січ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 152.

Гречко Ольга Петрівна : народилася 27 жовтня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу, Виконавчий комітет Коростенської міської ради, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Коростень Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 153.

Сушанін Василь Анатолійович : народився 9 сiчня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, менеджер, ТОВ "БСП ОІЛ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Верхній Коропець Мукачівського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 154.

Мормуль Володимир Володимирович : народився 29 вересня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий директор, ТОВ "Слобожанський завод продтоварів", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сватове Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 155.

Колманов Юрій Миколайович : народився 7 жовтня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 156.

Тущенко Ольга Валентинівна : народилася 2 лютого 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Бородянка Бородянського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 157.

Ємельяненко Ольга Леонідівна : народилася 6 сiчня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 158.

Мишаківська Лідія Сергіївна : народилася 5 квiтня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач української та зарубіжної літератури, Кременецький медичний коледж ім. Арсена Річинського, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кременець Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 159.

Лебедєв Борис Вікторович : народився 9 березня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Новопсковська районна рада Луганської області, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Новопсков Новопсковського району Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 160.

Лукіянік Валентин Борисович : народився 29 березня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 161.

Поповичук Олег Миколайович : народився 6 жовтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, самозайнята особа, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 162.

Панченко Діана Андріївна : народилася 20 листопада 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Синельникове Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 163.

Варивод Геннадій Григорович : народився 1 сiчня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ПП "Телерадіокомпанія "Сміла-ТВ"", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сміла Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 164.

Ратушна Олена Сергіївна : народилася 30 жовтня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Лисичанськ Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 165.

Сінцова Тетяна Володимирівна : народилася 28 квiтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 166.

Мар’юк Ярослав Васильович : народився 30 квiтня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Лісопереробне виробництво МС", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 167.

Сафроняк Сергій Васильович : народився 16 травня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Путила Путильського району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 168.

Чернушка Анатолій Едуардович : народився 11 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 169.

Потапова Ірина Федорівна : народилася 18 квiтня 1958 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, реєстратор, ТОВ "Лаян-Віннер", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 170.

Онофрей Василь Костянтинович : народився 27 грудня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, АО "Дутка і партнери", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Герца Герцаївського району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 171.

Манджавідзе Дар’я Леонідівна : народилася 4 жовтня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вихователь, ДПУ Міжнародний дитячий центр "Артек", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 172.

Гауке Ольга Іванівна : народилася 29 вересня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, РФ "Придніпровська залізниця" АТ "Українська залізниця", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 173.

Джур Микола Іванович : народився 12 вересня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне орендне підприємство "Шанс", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Козлів Могилів-Подільського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 174.

Коваленко Михайло Олександрович : народився 31 жовтня 1951 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 175.

Самойлов Петро Миколайович : народився 16 червня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Біловодська районна рада Луганської області, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Біловодськ Біловодського району Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 176.

Лигута Андрій Костянтинович : народився 2 жовтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Марківська районна рада Луганської області, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Марківка Марківського району Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 177.

Степаненко Галина Григорівна : народилася 17 серпня 1946 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, громадська діяльність, пенсіонерка, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Вишгород Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 178.

Сінгуцька Яна Олександрівна : народилася 4 квiтня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Центр управління кар’єрою", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 179.

Лоєвська Ірина Віталіївна : народилася 24 травня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 180.

Кривенко Сергій Володимирович : народився 7 жовтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Сучасні технології", заступник голови правління, ТОВ "Муніципальна компанія поводження з відходами та Енергозбереження", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 181.

Радуль Тетяна Володимирівна : народилася 20 березня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "УНІВЕРСИТЕТ СІНЕРГІЯ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Шипинки Барського району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 182.

Александров Олександр Олексійович : народився 15 травня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 183.

Верзілов Дмитро Олегович : народився 16 березня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інспектор, комунальна установа Покровської міської ради "ККСН", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Покровськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 184.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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