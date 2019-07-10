Выборы-2019: список партии Оппозиционный блок

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Оппозиционный блок" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Мураєв Євгеній Володимирович : народився 2 грудня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Вілкул Олександр Юрійович : народився 24 травня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Кернес Геннадій Адольфович : народився 27 червня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Харківський міський голова, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Труханов Геннадій Леонідович : народився 17 сiчня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Одеський міський голова, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Бойченко Вадим Сергійович : народився 5 червня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Маріупольський міський голова, безпартійний, проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Шурма Ростислав Ігорович : народився 17 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ПАТ "Запоріжсталь", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Андріїв Богдан Євстафійович : народився 12 серпня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Ужгородський міський голова, безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Буряк Володимир Вікторович : народився 20 липня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Запорізький міський голова, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Вершина Анатолій Олексійович : народився 25 серпня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Павлоградський міський голова, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Хомутиннік Віталій Юрійович : народився 4 серпня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Гєллєр Євгеній Борисович : народився 12 травня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Воропаєв Юрій Миколайович : народився 10 сiчня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Бриндак Олег Борисович : народився 19 сiчня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник міського голови, Одеська міська рада, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Добкін Михайло Маркович : народився 26 сiчня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Турканова Владислава Ігорівна : народилася 8 жовтня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 16.

Прівалов Даніїл Геннадійович : народився 25 травня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Скоробагач Володимир Іванович : народився 11 липня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Харківська обласна рада, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Гусак Володимир Георгійович : народився 21 листопада 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в селі Лісники Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Астіон Василь Миколайович : народився 11 серпня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Відродження", безпартійний, проживає в селі Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Носулько Юлія Дмитрівна : народилася 29 вересня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник департаменту з регуляторної політики, ТОВ "ДТЕК", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 21.

Солонік Артем Євгенович : народився 1 жовтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з питань комерційної діяльності та управління, ПАТ "ВП "Украгрожитлопобутбуд", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Кацуба Сергій Володимирович : народився 20 листопада 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дергачі Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Тевелєв Дмитро Михайлович : народився 1 грудня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник генерального директора, ТОВ "Метінвест Холдинг", безпартійний, проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Мігалатьєв Валерій Сергійович : народився 30 травня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Бахтеєва Тетяна Дмитрівна : народилася 27 листопада 1953 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 26.

Корольов Марат Валентинович : народився 14 липня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Приморська районна державна адміністрація Одеської міської ради, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Долженков Олександр Валерійович : народився 26 квiтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Легойда Світлана Михайлівна : народилася 14 жовтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійнa, проживає в селі Погреби Броварського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 29.

Шатворян Вілен Григорович : народився 14 березня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Спілка вірмен України", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Іваницький Олександр Валеріанович : народився 1 жовтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник виконавчого директора з інвестицій та розвитку інфраструктури, ТОВ "Чорноморський рибний порт", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Шурма Ігор Михайлович : народився 26 вересня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Ланьо Михайло Іванович : народився 17 листопада 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Куштановиця Мукачівського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Охендовський Михайло Володимирович : народився 27 жовтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Юридична фірма "ПРОКСЕН ТА ПАРТНЕРИ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Мироненко Михайло Іванович : народився 16 листопада 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Фабрикант Світлана Самуілівна : народилася 16 червня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 36.

Удалов Сергій Анатолійович : народився 5 сiчня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Чорноморський селищний голова Лиманського району Одеської області, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Колєсніков Дмитро Валерійович : народився 27 березня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Столбовий Іван Михайлович : народився 7 липня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Балаклійський міський голова, безпартійний, проживає в місті Балаклія Балаклійського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Кучеренко Олександр Олександрович : народився 12 липня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор зі сталого розвитку, ТОВ "ДТЕК", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Максим Володимир Іванович : народився 1 вересня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Красноградський міський голова, безпартійний, проживає в місті Красноград Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Маслов Ігор Олександрович : народився 17 червня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Плєхов Ігор Вікторович : народився 10 лютого 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, Ренійський міський голова, безпартійний, проживає в місті Рені Ренійського району Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Мельников Ігор Петрович : народився 5 жовтня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з розвитку, ТОВ "Альт-сервіс", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Жовнір Михайло Васильович : народився 19 листопада 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Теплодарський міський голова Одеської області, безпартійний, проживає в місті Біляївка Біляївського району Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Чорноокий Сергій Михайлович : народився 29 березня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ТОВ "Ліга "Олімпійські резерви", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.

Забарський Владислав Валерійович : народився 14 липня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий партнер, адвокат, адвокатське об’єднання "ВЗ ТА ПАРТНЕРИ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47.

Байдан Світлана Миколаївна : народилася 3 квiтня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат-партнер, адвокатське об’єднання "A.L.TERRA", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 48.

Семенков Єгор Олександрович : народився 27 сiчня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Запорізька обласна рада, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Мітько Василь Михайлович : народився 8 березня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Нікольська районна рада Донецької області, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в селі Кременівка Нікольського району Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50.

Котелевський Ігор Вікторович : народився 29 липня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Токмацький міський голова, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Токмак Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Шенцев Микита Дмитрович : народився 19 вересня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Фортуна ЛТД", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Масло Надія Анатоліївна : народилася 4 лютого 1958 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Покровська районна рада Донецької області, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Покровськ Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 53.

Мясоєдова Алла Леванівна : народилася 13 липня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер із зовнішньої економічної діяльності, ТОВ "РСП "1-й км", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 54.

Когут Олександр Євгенович : народився 21 червня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.

Маслов Вячеслав Євгенович : народився 8 жовтня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Відродження Донбасу", безпартійний, проживає в селі Полтавка Костянтинівського району Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Коваліш Ірина Володимирівна : народилася 22 червня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 57.

Аністратенко Яна Леонідівна : народилася 29 вересня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, ТОВ "КУА "Герітідж Інвестмент Менеджмент", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 58.

Мозгова Катерина Федорівна : народилася 2 листопада 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 59.

Поляков Віталій Станіславович : народився 26 квiтня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ТОВ "Промислова група "Укрфільтрсервіс" завод "Фільтр", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Харланова Ольга Вікторівна : народилася 23 сiчня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 61.

Паскевський Олександр Іванович : народився 17 червня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу міжнародних відносин та інвестицій, Виконавчий апарат Запорізької обласної ради, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Білохвостенко Світлана Володимирівна : народилася 5 березня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Регіональна організація Політичної партії "Оппозиционный блок" у Харківській області, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 63.

Муравйова Юлія Дмитрівна : народилася 30 жовтня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 64.

Мирний Дмитро Володимирович : народився 4 березня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник директора, асоціація "Підтримки ЖК, ЖБК та ОСББ у м. Харків", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 65.

Копійка Ігор Миколайович : народився 1 березня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 66.

Юрченко Вікторія Едуардівна : народилася 27 жовтня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер із зв’язків з громадськістю, Регіональна організація Політичної партії "Оппозиционный блок" у Харківській області, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 67.

Антіпов Дмитро Ігорович : народився 21 квiтня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Клінічний санаторій "Лермонтовський", ДП "Санаторій "Гопри", ДП "Очаківське об’єднання санаторно-курортних закладів" ЗАТ ЛОЗПУ "Укрпрофоздоровниця", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Манько Ірина Леванівна : народилася 27 грудня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з логістики, ТОВ "РСП "1-й км", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 69.

Черевко Сергій Миколайович : народився 11 серпня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник генерального директора, ТОВ "Смарт Мерітайм Груп", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.

Ребенко Андрій Анатолійович : народився 19 березня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 71.

Побережець Олександр Олександрович : народився 8 серпня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Садиков Олексій Валентинович : народився 27 червня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради., безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 73.

Бухлак Юрій Михайлович : народився 13 лютого 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Закарпатська філія СК "Глобал Гарант", безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Турчин Ярослав Олексійович : народився 2 квiтня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в селі Бовтишка Олександрівського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

Перепека Євгенія Ігорівна : народилася 12 грудня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з реклами, ТОВ "Сумипастранс", безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 76.

Іванова Юлія Євгенівна : народилася 15 квiтня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник виконавчого директора, Громадська організація "Фонд Олександра Вілкула "Українська перспектива", безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 77.

Слабишев Олег Вячеславович : народився 6 серпня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник цеху утримання непромислових об’єктів, ПАТ "Запоріжсталь", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 78.

Райчев Василь Савович : народився 3 квiтня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Арциз Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 79.

Жук Наталія Анатоліївна : народилася 10 квiтня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри державно-правових дисциплін, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 80.

Васьков Юрій Юрійович : народився 27 жовтня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Укрмара", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81.

Бакаєв Андрій Павлович : народився 3 березня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з розвитку, ТОВ "Аснова", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Лисюк Станіслав Остапович : народився 17 березня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу договорів, ТОВ "Смарт Мерітайм Груп", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Татаринов Олександр Сергійович : народився 15 травня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Алешко Руслан Олександрович : народився 24 червня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Територіальний центр надання соціальних послуг Новобаварського району міста Харкова, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85.

Сушкова Тетяна Миколаївна : народилася 22 листопада 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель історії, Спеціалізована загальноосвітня школа № 2 І-ІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов міста Чернігова, безпартійнa, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 86.

Компанієць Олександр Васильович : народився 10 лютого 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст із зовнішньо-економічної діяльності, ТОВ "НВП Сістар", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 87.

Бондаренко Ірина Валентинівна : народилася 29 липня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 103 Харківської міської ради Харківської області, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 88.

Бондар Ірина Володимирівна : народилася 11 лютого 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 89.

Стебель Олексій Леонідович : народився 29 березня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, водій, ТОВ "Тондо-Інвест", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Родинське Покровського району Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 90.

Подолей Іван Васильович : народився 6 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Хустець Хустського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 91.

Александрова Лариса Андріївна : народилася 2 лютого 1949 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інспектор з роботи з органами самоорганізації населення відділу організаційної та кадрової роботи, Управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 92.

Бубела Володимир Дмитрович : народився 17 грудня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в селі Вахнівка Липовецького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 93.

Степаненко Лариса Миколаївна : народилася 27 листопада 1962 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Костянтинівська районна рада Донецької області, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 94.

Більчак Ігор Степанович : народився 14 жовтня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Бабче Богородчанського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 95.

Скороход Ольга Володимирівна : народилася 4 сiчня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, історик-краєзнавець, безпартійнa, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 96.

Ведмідь Марина Геннадіївна : народилася 9 серпня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 97.

Станкевич Богдан Віталійович : народився 7 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Львівська регіональна філія ТОВ "Брокінтерком", безпартійний, проживає в місті Костопіль Костопільського району Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 98.

Червяков Сергій Вікторович : народився 20 травня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 99.

Басан Галина Григорівна : народилася 8 жовтня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник господарчого відділу, ПАТ "Запоріжсталь", безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 100.

Голубнича Надія Василівна : народилася 17 червня 1961 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, голова, Холодногірська районна організація товариства "Червоного хреста України" в Харківській області, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 101.

Папакиця Кирило Валерійович : народився 26 сiчня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 102.

Бондаренко Сергій Олександрович : народився 30 жовтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель історії і правознавства, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 103.

Мельник Ірина Іванівна : народилася 1 сiчня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Артіль-Вігос", безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 104.

Гончаров Андрій Олексійович : народився 23 червня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, КП "Харківблагоустрій", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 105.

Лисенко Ольга Федорівна : народилася 16 листопада 1950 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 106.

Шаньшин Євген Геннадійович : народився 1 червня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 107.

Ситенок Іван Михайлович : народився 28 червня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "КООП-Чекос", безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 108.

Дацко Світлана Петрівна : народилася 3 жовтня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76 Харківської міської ради Харківської області, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 109.

Ткачова Анастасія Ігорівна : народилася 31 липня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 110.

Захаров Євген Володимирович : народився 23 жовтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 111.

Кочетов Віктор Вікторович : народився 31 серпня 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 112.

Шпакович Василь Іванович : народився 12 серпня 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Малин Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 113.

Зеленська Наталія Капітонівна : народилася 28 листопада 1957 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Новобаварська філія КП "Харківблагоустрій", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 114.

Коршунов Володимир Сергійович : народився 23 червня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 115.

Крамар Владислав Йосипович : народився 21 сiчня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КЗ СОР СОЦФЗН "Спорт для всіх", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 116.

Іванова Ольга Альбертівна : народилася 13 жовтня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач методичного центру, Управління освіти Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 117.

Волков Володимир Валерійович : народився 23 вересня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер 2-ої категорії управління соціальної сфери, ПАТ "Запоріжсталь", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118.

Іголкіна Тетяна Іванівна : народилася 28 сiчня 1954 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, головний бухгалтер, Управління освіти Основ’янського району Харківської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 119.

Говтва Микола Олексійович : народився 25 лютого 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з зовнішньоекономічної діяльності, ТОВ "Саліс Плюс", безпартійний, проживає в місті Старобільськ Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 120.

Кам’янецька Олена Олександрівна : народилася 27 березня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 121.

Іщенко Антон Михайлович : народився 22 жовтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, Московська філія КП "Харківські теплові мережі", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 122.

Луцак Оксана Іванівна : народилася 11 листопада 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, Чернігівська обласна спілка споживчих товариств, безпартійнa, проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 123.

Карпенко Наталія Євгеніївна : народилася 17 серпня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 124.

Іваницький Володимир Вікторович : народився 14 сiчня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Вугледарська міська рада Донецької області, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Вугледар Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 125.

Лобойченко Володимир Васильович : народився 27 серпня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 126.

Васильєва-Волковинська Аліна Олексіївна : народилася 11 вересня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з адміністративних послуг, ДП "Вінницястандартметрологія", безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 127.

Коротько Ірина Василівна : народилася 24 жовтня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач бібліотекою, Бібліотека № 13 Холодногірського району міста Харкова, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 128.

Станков Владислав Миколайович : народився 1 липня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 129.

Воробйов Олексій Васильович : народився 28 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 130.

Комар Ірина Ігорівна : народилася 8 червня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 131.

Хомченко Олексій Олексійович : народився 25 сiчня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора з загальних питань, ПАТ "МЕТАЛИТ", безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 132.

Кравченко Оксана В’ячеславівна : народилася 2 липня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з навчально-виховної роботи, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 157, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 133.

Лічкевич Євген Ігорович : народився 16 квiтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, майстер виробничого навчання, Професійно-технічне училище № 2, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 134.

Лапоног Даниїл Віталійович : народився 14 червня 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу фінансування охорони здоров’я, Управління фінансування соціально-культурної сфери Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 135.

Шендер Альона Володимирівна : народилася 1 червня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Циркуни Харківського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 136.

Леонова Тетяна Олександрівна : народилася 7 листопада 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу соціальної роботи – заступник директора, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Московського району міста Харкова, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 137.

Тутова Олена Миколаївна : народилася 30 вересня 1960 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 138.

Борисенко Микита Ігорович : народився 6 лютого 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник дільниці з обслуговування та утримання території комбінату, ПАТ "Запоріжсталь", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 139.

Литвиненко Сергій Миколайович : народився 15 липня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 140.

Слободяник Надія Олександрівна : народилася 24 квiтня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, технолог виробництва, ТОВ "Мошурівський консервний завод", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Тальне Тальнівського району Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 141.

Галіч Юлія Вікторівна : народилася 10 лютого 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ніжинський кооперативний ринок", безпартійнa, проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 142.

Меньшиков Андрій Миколайович : народився 14 березня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 98, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 143.

Слабишева Оксана Василівна : народилася 28 жовтня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер з транспорту, ПАТ "Запоріжсталь", безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 144.

Муравйова-Макарова Людмила Володимирівна : народилася 1 грудня 1956 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора по роботі з дітьми, Центральна бібліотечна система Холодногірського району міста Харкова, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 145.

Фріз Федір Анатолійович : народився 21 грудня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тренер-викладач з боксу, Вінницька обласна комунальна дитячо-юнацька школа, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в селі Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 146.

Бакшеєв Віктор Валерійович : народився 13 березня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, ТОВ "УкрАгроЕкспо", безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 147.

Літвіненко Андрій Станіславович : народився 2 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний тренер, штатної збірної команди України з тхеквондо, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 148.

Золотарьов Андрій Сергійович : народився 1 травня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Циркуни Харківського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 149.

Ковтун Денис Владиславович : народився 8 лютого 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 150.

Нещеретний Віталій Анатолійович : народився 27 травня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Московського району міста Харкова, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 151.

Нагорна Ірина Вікторівна : народилася 11 червня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 152.

Павленко Наталя Федорівна : народилася 13 сiчня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, ТОВ "Хумана Схід", безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 153.

Пескова Олена Володимирівна : народилася 15 липня 1957 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 60, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 154.

Сухокобилін Віктор Вікторович : народився 24 червня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "Геон Рівер", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 155.

Гікалов Віктор Олексійович : народився 9 червня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адміністратор, приватна фірма "Розцвіт", безпартійний, проживає в селі Безлюдівка Харківського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 156.

М’ягкий Дмитро Вікторович : народився 5 червня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, ТОВ "ДАРС-Д", безпартійний, проживає в місті Чугуїв Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 157.

Пухова Руслана Валеріївна : народилася 27 червня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, ПАТ "Контакт", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 158.

Ліснічук Ксенія Миколаївна : народилася 16 липня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, методист лабораторії зовнішнього незалежного оцінювання, КЗ "Кіровоградський інститут післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 159.

Черненко Євген Володимирович : народився 29 червня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 160.

Ворожко Дмитро Ігорович : народився 9 серпня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 161.

Портянко Андрій Анатолійович : народився 12 липня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, дочірнє підприємство "Твоя Преса – Харків" ТОВ "Твоя Преса", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 162.

Рижов Павло Олександрович : народився 24 травня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Бахмут Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 163.

Піддубний Роман Олександрович : народився 5 серпня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, майстер виробничого навчання, Професійно-технічне училище №2, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 164.

Садик Олександр Мухаметович : народився 2 серпня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КЗ "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 6 Харківської міської ради", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 165.

Сушина Олена Сергіївна : народилася 14 березня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 166.

Скляр Олександр Борисович : народився 7 травня 1947 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент наглядової ради, акціонерна компанія відкритого типу "Онікс", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 167.

Каранда Ольга Олександрівна : народилася 8 жовтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, розподілювач робіт цеху утримання непромислових об’єктів, ПАТ "Запоріжсталь", безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 168.

Шевченко Анатолій Михайлович : народився 10 квiтня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Новобаварська районна організація ветеранів України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 169.

Губорєв Олексій Миколайович : народився 20 листопада 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер І категорії відділу розвитку персоналу та управління знаннями, ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 170.

Растопчинова Оксана Володимирівна : народилася 30 травня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Циркуни Харківського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 171.

Тетеріна Ірина Володимирівна : народилася 1 липня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "ЕНЕРДЖІ СЕЙВІНГ СОЛЮШН", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 172.

Яковлєв Іван Петрович : народився 11 грудня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 173.

Стецко Олександр Михайлович : народився 6 липня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, Управління освіти Адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради, безпартійний, проживає в селі Глибоке Харківського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 174.

Левіна Юлія Володимирівна : народилася 3 сiчня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець відділу обслуговування ПТКС, ПАТ Банк "Інвестицій та заощаджень", безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 175.

Соловйов Євген Олександрович : народився 10 липня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 176.

Шепеленко Людмила Володимирівна : народилася 7 вересня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з реклами, ПП "Редакція районної газети "Вісник Городищини", безпартійнa, проживає в місті Городище Городищенського району Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 177.

Урсол Марія Микитівна : народилася 8 липня 1951 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Ямпіль Ямпільського району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 178.

Гайнутдінова Тетяна Миколаївна : народилася 21 сiчня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, Управління освіти Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 179.

Савченко Світлана Анатоліївна : народилася 15 сiчня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з навчально-виховної роботи, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 120, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 180.

Старик Ігор Олександрович : народився 25 травня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки, ТОВ "Центральна збагачувальна фабрика "Курахівська", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Селидове Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 181.

Тихонова Тетяна Анатоліївна : народилася 6 вересня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, розподілювач робіт господарського відділу, ПАТ "Запоріжсталь", безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 182.

Демченко Юлія Володимирівна : народилася 14 липня 1997 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник юриста, адвокатське об’єднання "Соратник", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 183.

Кириленко Галина Володимирівна : народилася 30 серпня 1953 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ФГ "ЕКО АГРО", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в смт Оратів Оратівського району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 184.

Дуднік Алла Миколаївна : народилася 11 листопада 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з навчально-виховної роботи, Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №85, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 185.

Непомняща Любов Миколаївна : народилася 5 жовтня 1960 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адміністратор відділу реєстрації/зняття з реєстрації фізичних осіб, Управління з надання адміністративних послуг Чернігівської міської ради, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 186.

Гурін Едуард Олексійович : народився 8 травня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Золочів Золочівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 187.

Славянська Таісія Георгіївна : народилася 17 жовтня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 188.

Черних Сабіна Юріївна : народилася 4 листопада 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, методист методичного центру, Управління освіти Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 189.

Мензелінцев Володимир Михайлович : народився 27 липня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Білгород-Дністровський Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 190.

Жуганець Дмитро Олександрович : народився 12 вересня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 191.

Омельчук Ірина Василівна : народилася 15 вересня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець публічних закупівель, КП "Зеленбуд" Чернігівської міської ради, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 192.

Черевко Галина Вікторівна : народилася 26 грудня 1951 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 193.

Іванов Дмитро Якович : народився 26 серпня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 194.

Бородіна Ольга Дмитрівна : народилася 16 грудня 1957 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інспектор відділу кадрів, КЗ "Обласна лікарня "Хоспіс", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 195.

Линник Володимир Кузьмович : народився 26 березня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Вільшана Городищенського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 196.

Іщенко Марина Ігорівна : народилася 30 березня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного бухгалтера, КНП "Міська поліклініка № 22", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 197.

Спіцин Олександр Олександрович : народився 7 березня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, друкар високого друкування, ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС Україна", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 198.

Карпенко Віталій Анатолійович : народився 29 липня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 199.

Штельмах Сергій Анатолійович : народився 29 вересня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 200.

Колеснік Ганна Вікторівна : народилася 28 грудня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 201.

Коржнєва Валентина Василівна : народилася 18 серпня 1950 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 202.

Бондаренко Геннадій Олександрович : народився 23 червня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 203.

Лашина Наталія Володимирівна : народилася 1 серпня 1961 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, бухгалтер, Управління освіти Основ’янського району Харківської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 204.

Неживой Роман Юрійович : народився 10 червня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший майстер, ПАТ "Запоріжсталь", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 205.

Морогов Андрій Валерійович : народився 8 листопада 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, соціальний педагог, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 206.

Семенін Юрій Іванович : народився 8 вересня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 207.

Подзолков Артем Юрійович : народився 11 червня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, методист, Управління освіти Адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 208.

Одновол Артем Олександрович : народився 31 травня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Золочів Золочівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 209.

Попов Микола Вікторович : народився 4 лютого 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник технічного відділу, ПП "Приватна фірма "Стелла+", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 210.

Авраменко Сергій Васильович : народився 26 березня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Торг-авто", безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 211.

Тихенко Тетяна Вікторівна : народилася 2 листопада 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Городище Городищенського району Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 212.

Кириченко Ольга Антонівна : народилася 16 квiтня 1945 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчителька, Загальноосвітня школа № 126 міста Харкова, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 213.

Ткаченко Артем Ігорович : народився 20 жовтня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 214.

Савєнкова Інна Сергіївна : народилася 13 сiчня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, методист методичного центру, Управління освіти Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 215.

Насонов Кирило Юрійович : народився 17 травня 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст сектору по роботі з органами самоорганізації населення відділу організаційної та кадрової роботи, Управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 216.

Черняк Надія Володимирівна : народилася 7 жовтня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Новоград-Волинський Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 217.

Матвієвська Наталія Анатоліївна : народилася 6 травня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, Немишлянський РВ у місті Харкові ГУДМС України в Харківській області, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 218.

Лиштван Олександр Миколайович : народився 22 березня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 219.

Колесник Світлана Вячеславівна : народилася 15 березня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник дільниці № 1, Філія Московського району КП "Харківблагоустрій", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 220.

Черняєв Андрій Вікторович : народився 25 листопада 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, майстер зеленого господарства, ПАТ "Запоріжсталь", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 221.

Котляр Олена Миколаївна : народилася 5 сiчня 1962 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, методист методичного центру, Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 222.

Панько Тетяна Валеріївна : народилася 11 сiчня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу контролю управління діловодства та контролю, Апарат Вінницької обласної державної адміністрації, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 223.

Балюк Євген Віталійович : народився 11 серпня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Золочів Золочівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 224.

Забродній Федір Вікторович : народився 12 липня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник дільниці озеленення, Філія Московського району КП "Харківблагоустрій", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 225.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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