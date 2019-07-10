Выборы-2019: список партии Патриот

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Патриот" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Голомша Микола Ярославович : народився 16 грудня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ПП "Патриот", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Сірий Микола Іванович : народився 20 лютого 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Філіпчук Георгій Георгійович : народився 19 грудня 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, академік, Національна академія педагогічних наук України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Журавчак Олександр Петрович : народився 8 лютого 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, Київський національний університет культури і мистецтв, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Бобул Іван Васильович : народився 17 червня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач вокалу, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Савіна Владислава Анатоліївна : народилася 6 липня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний редактор, інформагенство "РЕПОРТЕРЪ", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 6.

Шевченко Євген Ігорович : народився 20 сiчня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Національна спілка майстрів народного мистецтва України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Ніжинський Сергій Сергійович : народився 5 сiчня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків директора департаменту, Секретаріат Кабінету Міністрів України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Цирфа Володимир Олександрович : народився 29 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ПП "АЛЕКС-ТРАНС", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Чурило Михайло Михайлович : народився 23 жовтня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Русін Олександр Миколайович : народився 28 сiчня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Байтала Михайло Романович : народився 8 березня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління, Державне агенство України з управління зоною відчудження, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Лемець Сергій Адамович : народився 5 грудня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "РК ГРУП", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Коротовський Юрій Володимирович : народився 2 сiчня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника відділу, Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Лавриненко Анастасія Володимирівна : народилася 8 червня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 15.

Петроченко Олексій Вячеславович : народився 6 березня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник ректора, Київський національний університет будівництва і архітектури, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Абу Шамсія Рамі Науманович : народився 20 травня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний хірург, Академічний медичний центр, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Табунщик Руслан Володимирович : народився 30 липня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Колощук Сергій Миколайович : народився 22 червня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ремодем", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Гошовський Микола Іванович : народився 31 жовтня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник Міністра, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Станчук Леонід Васильович : народився 9 травня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ДП "Черкаський автомобільний ремонтний завод", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Корецький Микола Христофорович : народився 28 травня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, проректор, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Павленко Андрій Володимирович : народився 30 листопада 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ортем", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Куліков Олексій Петрович : народився 2 червня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Корбан Ксенія Вікторівна : народилася 23 липня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 25.

Світайло Віктор Миколайович : народився 17 сiчня 1949 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Файфура Сергій Григорович : народився 13 квiтня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, актор, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Стадник Любомир Павлович : народився 13 липня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Стрийбудстандарт", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Петрунько Ірина Андріївна : народилася 5 листопада 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 29.

Горщарук Петро Павлович : народився 14 липня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Ломачук Дмитро Федорович : народився 22 жовтня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в селі Петрушки Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Негрій Тетяна Дмитрівна : народилася 30 сiчня 1954 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 33.

Козачук Василь Петрович : народився 4 сiчня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Приходько Олександр Васильович : народився 20 грудня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Романенко Марина Сергіївна : народилася 2 липня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, організатор з постачання, ТОВ "Агропром-М", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 36.

Гізела Володимир Михайлович : народився 13 сiчня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Салагорник Анатолій Володимирович : народився 21 лютого 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Автогаз-торг", член Політичної Партії "Патриот", проживає в селі Випасне Білгород-Дністровського району Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Колун Валерій Михайлович : народився 22 грудня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Рагулін Олександр Станіславович : народився 20 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, докер, Чорноморський морський торгівельний порт, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Чорноморськ Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Рудика Олександр Миколайович : народився 12 квiтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасовий виконувач обов’язків директора, ПОГ "АВМ і К" РМТІ з ПОРА, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Жар Юлія Георгіївна : народилася 24 серпня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійнa, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 42.

Тупілко Віктор Петрович : народився 5 вересня 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Стеценко Ігор Васильович : народився 3 грудня 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора, філія концерну "Техвоєнсервіс" "Черкаський автомобільний ремонтний завод", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Змисловський Геннадій Васильович : народився 23 липня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Бублов Денис Олександрович : народився 8 сiчня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, водій, Прокуратура Дарницького району м. Києва, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.

Попова Світлана Вячеславівна : народилася 4 вересня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ПП "Автотехсервіс", безпартійнa, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.

Качуляк Лілія Григорівна : народилася 20 сiчня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ КУА ТУРБО ПРОФІ, безпартійнa, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 48.

Павлів Віталій Іванович : народився 4 серпня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу екологічної безпеки, КП "Муніципальна варта", безпартійний, проживає в селі Угорники міста Івано-Франківська, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Плаксій Ольга Миколаївна : народилася 26 грудня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, ДП "Черкаський автомобільний ремонтний завод", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

Ткаченко Людмила Василівна : народилася 6 вересня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ДП "Черкаський автомобільний ремонтний завод", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 51.

Черниш Віктор Іванович : народився 16 березня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, благодійна організація "Мирне майбутнє України", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Задорожня Ірина Михайлівна : народилася 28 сiчня 1962 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий консультант, СК "ТАС", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 53.

Шкут Василь Іванович : народився 10 сiчня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з комерційних питань, ДП "Черкаський автомобільний ремонтний завод", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.

Дорошенко Сергій Леонідович : народився 8 травня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Машинімпекс", член Політичної Партії "Патриот", проживає в смт Макарів Макарівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.

Сорока Олег Ярославович : народився 19 квiтня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Міщенко Леонід Іванович : народився 3 червня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Виробниче об’єднання "Фабрика спецодягу", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

Калюжна Ольга Володимирівна : народилася 28 березня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 58.

Хіміч Олексій Вікторович : народився 8 лютого 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, майстр-консультант, ФОП Мухін О.Я., член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Яцола Юрій Ігорович : народився 6 грудня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, військовослужбовець за контрактом, військова частина ПП В3066 БОП, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Єпанча Руслан Васильович : народився 18 вересня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Мартиненко Олександр Миколайович : народився 25 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Малик Аніся Сахбетдинівна : народилася 23 сiчня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Малик Компані", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 63.

Ставрояні Сергій Сергійович : народився 16 грудня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри філософії, Київський національний університет будівництва і архітектури, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Волковський Віктор Григорович : народився 24 сiчня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 65.

Негребецька Юлія Едуардівна : народилася 7 жовтня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 66.

Николаєнко Олег Борисович : народився 11 серпня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "КІНОПРЕМ’ЄР", безпартійний, проживає в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 67.

Зікій Олена Володимирівна : народилася 29 грудня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник завідувача фінансового відділу, Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я, член Політичної Партії "Патриот", проживає в селі Перемога Баришівського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 68.

Волинко Валентина Сергіївна : народилася 26 червня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 69.

Фітенко Сергій Петрович : народився 28 червня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.

Данилів Остап Петрович : народився 24 листопада 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 71.

Мартиненко Сергій Володимирович : народився 23 грудня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, ТОВ " Дніпро Регіон", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Ковтун Євген Анатолійович : народився 17 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, асистент кафедри внутрішніх хвороб № 2, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 73.

Нагорний Микола Олександрович : народився 5 серпня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з питань регіонального розвитку, ТОВ "Селектед Ті.", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Чопенко Олег Анатолійович : народився 29 вересня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний архітектор, ТОВ "ЛЕОКОН СПЕЦБУД", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

Бабошин Данило Вячеславович : народився 11 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, заступник директора зі збуту, ТОВ "Ековол інвестментс Україна", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Смаженко Олена Павлівна : народилася 11 сiчня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного бухгалтера, ТОВ з ІІ "Дока Україна Т.О.В.", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 77.

Колос Зеновій Васильович : народився 19 сiчня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України Бережанський агротехнічний інститут, член Політичної Партії "Патриот", проживає в селі Потутори Бережанського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 79.

Масланов Андрій Олексійович : народився 20 травня 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 80.

Овсієнко Юрій Володимирович : народився 20 жовтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81.

Зацарний Костянтин Олександрович : народився 12 липня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер, Національна суспільна телерадіокомпанія України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Красноус Віктор Васильович : народився 13 грудня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Підковський Ігор Вадимович : народився 24 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник адвоката Сюр Н.В., член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Брайко Віталій Вікторович : народився 30 червня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Інтра-Плюс", член Політичної Партії "Патриот", проживає в смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85.

Курішко Віталій Степанович : народився 9 квiтня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Бенефіт", безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86.

Манько Олена Сергіївна : народилася 30 вересня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуюча, ФОП Москаленко М.І., член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Знам’янка Знам’янського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 87.

Антонів Руслан Володимирович : народився 21 грудня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, продавець-консультант, магазин "Біфрі", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 88.

Ващишин Юрій Петрович : народився 3 липня 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, член Політичної Партії "Патриот", проживає в селі Боложинів Буського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 89.

Арендач Михайло Богданович : народився 14 листопада 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель історії, правознавства та громадянської освіти, Козівський ОНЗЗСО І-ІІІ ст – ліцей ім. М.Гаврилка, член Політичної Партії "Патриот", проживає в селі Плав’я Сколівського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 90.

Гайда Ігор Орестович : народився 3 вересня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ФОП Гайда О.С., член Політичної Партії "Патриот", проживає в селі Заріччя Жидачівського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 91.

Назаренко Микола Костянтинович : народився 21 жовтня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Стрий Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Турчин Богдан Васильович : народився 2 листопада 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Стрий Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 93.

Васюхно Валентина Володимирівна : народилася 1 серпня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель, Полтавська гімназія № 6, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 94.

Варічкін Олександр Дмитрович : народився 12 червня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер, КТ ПРТ "Полтаватеплоенерго", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 96.

Тимощук Олександр Юрійович : народився 8 квiтня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 97.

Горішній Дмитро Олегович : народився 17 травня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник геологічного відділу, ТОВ "БЕК "ТЕХНІКС", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 98.

Наговський Ігор Олександрович : народився 6 лютого 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, медбрат, Микільська АЗП – СМ, член Політичної Партії "Патриот", проживає в селі Микільське Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 99.

Бедрата Руслана Іванівна : народилася 12 травня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач, фельдшерсько-акушерський пункт, член Політичної Партії "Патриот", проживає в селі Безручки Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 100.

Риченко Володимир Валерійович : народився 25 лютого 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 101.

Данейкін Вадим Валерійович : народився 20 жовтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в селі Обухівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 103.

Шульгін Володимир Валентинович : народився 29 березня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 104.

Яременко Богдан Андрійович : народився 10 травня 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, студент, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 105.

Шевченко Юрій Валерійович : народився 4 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, продавець, ФОП Середенко І.І., безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 106.

Антонюк Леонід Вікторович : народився 27 квiтня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 107.

Панібрацький Валерій Олексійович : народився 1 сiчня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Інститут електронно-променевих нанотехнологій і наноматеріалів, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 110.

Кульматицький Валерій Інокентійович : народився 14 вересня 1946 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 111.

Колеснік Володимир Іванович : народився 6 липня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Гайсин-теплотехсервіс", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Гайсин Гайсинського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 112.

Арналюк Микола Іванович : народився 11 березня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в селі Валя Кузьмина Глибоцького району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 113.

Дячишин Сергій Михайлович : народився 8 жовтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 116.

Кривцун Віктор Віталійович : народився 6 листопада 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 117.

Білик Євген Петрович : народився 27 грудня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118.

Прищепа Володимир Сергійович : народився 16 жовтня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер, Карітас-Спес Україна Київ, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 119.

Млавець Михайло Федорович : народився 9 серпня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 120.

Гавриленко Віталій Миколайович : народився 16 сiчня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, лікар, швидка медична допомога міста Полтави, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 121.

Семитоцький Костянтин Миколайович : народився 21 жовтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Лозова Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 122.

Нестуля Олександр Валерійович : народився 10 серпня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер управління персоналом, ЗАТ "Єрмолино", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 123.

Тарасенко Віта Миколаївна : народилася 24 вересня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Лозова Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 124.

Піскун Олег Вікторович : народився 22 листопада 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адміністратор системи, ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод", безпартійний, проживає в місті Лозова Харківсської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 125.

Ванцевич Володимир Олександрович : народився 16 грудня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 130.

Кузуб Наталія Григорівна : народилася 13 листопада 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт відділу соціальної роботи, Шевченківський районний у місті Києві центр соціальних служб для молоді, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 131.

Омельченко Олександр Васильович : народився 15 лютого 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 132.

Груздєв Артем Валерійович : народився 5 жовтня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, КП "Черкаське ЕЛУАШ", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 133.

Оруджев Руслан Азізович : народився 11 грудня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 134.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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