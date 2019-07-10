Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 144 Полтавская область

Полный список кандидатов в нардепы на 144-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 144 (Полтавская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бублик Олександр Васильович : народився 8 липня 1980 року в селі Новоселівка Полтавського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Ковалівський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Каплін Сергій Миколайович : народився 15 грудня 1979 року в селі Опришки Глобинського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Опришки Глобинського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Кетов Юрій Олегович : народився 5 сiчня 1985 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Кузьменко Ірина Миколаївна : народилася 1 жовтня 1983 року в місті Донецьку, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інспектор-методист, Національна академія Служби безпеки України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Мамай Олександр Федорович : народився 11 червня 1968 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Матвійчук Юліан Олександрович : народився 14 червня 1989 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з питань охорони та безпеки, ПП "Назаренко І.І.", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Мірошніченко Вікторія Миколаївна : народилася 31 сiчня 1971 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Нальотов Дмитро Олександрович : народився 28 квiтня 1985 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Орліковський Артур Андріанович : народився 1 вересня 1989 року в місті Цеглед, Угорщина, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Явір Пласт", безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Петушинська Юлія Віталіївна : народилася 19 серпня 1968 року в місті Полтаві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, мистецька галерея "Арта", фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Пєтушков Андрій Олексійович : народився 12 грудня 1975 року в місті Щецин Польща, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Політуча Анна Ігорівна : народилася 25 сiчня 1985 року в смт Близнюки Близнюківського району Харківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Поляр Інвест", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Поліщук Денис Володимирович : народився 1 березня 1983 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Русін Олег Петрович : народився 21 червня 1974 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Полтавська філія ТОВ "Беле Бяроза", член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Стасенко Володимир Миколайович : народився 31 травня 1953 року в селі Нижня Стинава Стрийського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "Об’єднання пенсіонерів і ветеранів газовонафтового комплексу Полтавщини", професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Таран Дмитро Павлович : народився 9 липня 1980 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Юридична компанія "Кредо", безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Чередніченко Сергій Іванович : народився 10 жовтня 1975 року в місті Лохвиця Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ, член СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ.

Шупта Валерій Миколайович : народився 16 жовтня 1975 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Полмарк", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛЯ".

Напомним, Полтавская область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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