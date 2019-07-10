Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 145 Полтавская область

Полный список кандидатов в нардепы на 145-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 145 (Полтавская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Боблях Андрій Ростиславович : народився 5 березня 1985 року в селі Кармелава Вільнюської області, Литва, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Бублик Юрій Васильович : народився 1 грудня 1973 року в селі Новоселівка Полтавського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Залізничне Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Ворона Петро Васильович : народився 6 серпня 1967 року в селі Круподеринці Оржицького району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший проректор, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, професор кафедри парламентаризму й політичного менеджменту, НАДУ при Президентові України, безпартійний, проживає в селі Щербані Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Головко Валерій Анатолійович : народився 14 грудня 1965 року в селі Ленінський Карманчинського району Кзил-Ординської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Горбенко Ігор Миколайович : народився 4 листопада 1986 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Полтавська філія ТОВ "Пожежне спостереження", безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Горжій Ігор Григорович : народився 12 квiтня 1967 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Газонафтовий промисловий комплекс", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Гриценко Володимир Петрович : народився 29 липня 1977 року в смт Котельва Котелевського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник частини ліквідації нафтогазових фонтанів та спеціальних рятувальних робіт, ГУ ДСНС України в Полтавській області, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Гультай Іван Іванович : народився 8 жовтня 1997 року в смт Котельва Котелевського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в смт Котельва Котелевського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Донченко Тетяна Григорівна : народилася 3 сiчня 1961 року в місті Полтаві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Іващенко Сергій Васильович : народився 29 сiчня 1964 року в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Будівельна компанія "Комбінат виробничих підприємств", член Аграрної партії України, проживає в селі Розсошенці Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Ковальчук Василь Григорович : народився 24 сiчня 1958 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Контарчук Владислав Ігорович : народився 15 жовтня 1993 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, заступник голови, Київська районна в місті Полтаві рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Ніколаєнко Євген Анатолійович : народився 20 червня 1979 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова спостережної ради, ПАТ "Полтавський вентиляторний завод", безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Петровець Олег Федорович : народився 4 сiчня 1987 року в селі Старе Село Рокитнівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пильник Владислав Володимирович : народився 15 червня 1996 року в місті Славутич Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, ГО "Платформа ініціатив країни", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Славутич Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Підгорний Віктор Васильович : народився 3 червня 1970 року в місті Сміла Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Разнов Володимир Олександрович : народився 25 сiчня 1963 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, агроном, ПП "З-Агро", безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Стегній Роман Миколайович : народився 3 сiчня 1964 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова ліквідаційної комісії ДАК "Хліб України" Кобеляцького комбінату хлібопродуктів, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Полтавская область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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