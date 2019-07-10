Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 147 Полтавская область

Полный список кандидатов в нардепы на 147-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 147 (Полтавская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Ващенко Олександр Володимирович : народився 28 лютого 1971 року в селі Опішня Зіньківського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Околиця", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Галич Віктор Анатолійович : народився 20 лютого 1963 року в смт Урало-Кавказ міста Краснодон Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ФГ "Господар", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Миргород Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Герасимчук Надія Анатоліївна : народилася 18 квiтня 1955 року в селі Кулаженці Гребінківського району Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Миргород Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Дудник Сергій Сергійович : народився 12 грудня 1990 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Кеда Олександр Сергійович : народився 25 листопада 1982 року в селі Довжик Зіньківського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу земельних ресурсів та управління майном, виконавчий комітет Зіньківської міської ради Полтавської області, безпартійний, проживає в місті Зіньків Зіньківського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Кишкар Павло Миколайович : народився 22 вересня 1980 року в селі Великий Тростянець Полтавського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Коваленко Юрій Миколайович : народився 15 жовтня 1975 року в селі Золотухи Оржицького району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Миргородська районна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Миргород Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Костенко Віктор Віталійович : народився 8 грудня 1977 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП "Щит Миргородщини", безпартійний, проживає в місті Миргород Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Кравчук Світлана Борисівна : народилася 1 березня 1996 року в місті Хмельницькому, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Кулініч Олег Іванович : народився 25 листопада 1966 року в місті Зіньків Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Зіньків Зіньківського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Мартосенко Євгеній Олексійович : народився 31 сiчня 1980 року в селищі Опішня Зіньківського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Опішня Зіньківського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Мацак Оксана Олександрівна : народилася 22 серпня 1990 року в місті Полтаві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Нелюба Анатолій Миколайович : народився 31 сiчня 1961 року в смт Диканька Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Перепелиця Роман Миколайович : народився 28 травня 1978 року в селі Чапаєвка Диканського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Решетилівська районна державна адміністрація, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Сафонов Владислав Геннадійович : народився 13 лютого 1970 року в смт Шишаки Шишацького району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Шишацька районна рада, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Шишаки Шишацького району Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ханко Анатолій Миколайович : народився 21 сiчня 1982 року в селі Жовтневе Решетилівського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Полтавська обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Покровське Решетилівського району Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Чорнобай Анатолій Миколайович : народився 5 квiтня 1963 року в селі Шенгеріївка Зіньківського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Миргород Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Напомним, Полтавская область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

Все новости о выборах читайте здесь

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 147 Полтавская область". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"