Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 150 Полтавская область

Полный список кандидатов в нардепы на 150-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 150 (Полтавская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Балацький Іван Володимирович : народився 10 жовтня 1976 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Білоус Іван Іванович : народився 20 вересня 1979 року в селі Червона Знам’янка Кременчуцького району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Новознам’янка Кременчуцького району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Говоренко Володимир Олександрович : народився 3 травня 1970 року в місті Комсомольськ Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Горішні Плавні Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Гречка Олександр Миколайович : народився 30 вересня 1973 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, ПП "Агротепло", безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Гуйда Оксана Анатоліївна : народилася 22 грудня 1972 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Кременчуцький антикорупційний центр", безпартійнa, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Дорошенко Олег Борисович : народився 8 червня 1973 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Всеукраїнська асоціація вкладників банків України", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Жеваго Костянтин Валентинович : народився 7 сiчня 1974 року в селищі Іультин Магаданської області, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Завалій Микола Вікторович : народився 2 грудня 1970 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне підприємство "Фламінго Текстиль", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗАПОРУКА (ЗА ПОРЯДОК В УКРАЇНІ)", проживає в місті Горішні Плавні Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Литвиненко Сергій Петрович : народився 2 листопада 1981 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Мовчан Олексій Васильович : народився 12 лютого 1994 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника відділу управління проектами та програмами, ДП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Первак Микола Михайлович : народився 15 травня 1951 року в селі Манжелія Глобинського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Полтавська обласна організація профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Плескач Анатолій Анатолійович : народився 6 жовтня 1976 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Тараненко Олександр Миколайович : народився 30 жовтня 1986 року в місті Комсомольськ Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Горішні Плавні Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Холод Євгеній Миколайович : народився 20 квiтня 1964 року в селі Гоголево Великобагачанського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Полтавська обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Напомним, Полтавская область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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