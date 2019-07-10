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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 151 Полтавская область

10 июля, 23:05

Полный список кандидатов в нардепы на 151-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 151 (Полтавская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Березін Максим Юрійович : народився 9 травня 1984 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради, безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Богдан Руслан Дмитрович : народився 28 сiчня 1972 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Ешматова Айгуль Кодіржанівна : народилася 29 сiчня 1992 року в місті Миколаєві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Глобал Транс Компані", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Колісніченко Віталій Іванович : народився 31 березня 1969 року в селі Слободо-Петрівка Гребінківського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Гребінківський міський голова, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Гребінка Гребінківського району Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Кривенко Віктор Миколайович : народився 9 сiчня 1982 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в смт Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Матюшенко Олексій Володимирович : народився 24 вересня 1982 року в місті Гадяч Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Гадяцька районна державна адміністрація Полтавської області, безпартійний, проживає в місті Гадяч Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Мірошніченко Аліна Олегівна : народилася 12 березня 1989 року в село Сліпорід-Іванівка Гребінківського району Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з питань регіонального розвитку Пирятинської районної організації, Полтавська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", викладач, Пирятинська філія "Європейський університет", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Пирятин Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Опришко Володимир Іванович : народився 30 липня 1980 року в місті Гадяч Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив "ЯГОДИ СЕРГІЇВКИ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Гадяч Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Петкус Іван Антонасович : народився 26 квiтня 1959 року в селі Нова Горлівка Калінінського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Пирятин Пирятинського району Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Чубенко Артем Вікторович : народився 2 липня 1986 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер зі збуту, ТОВ "Інтер-Запоріжжя", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Напомним, Полтавская область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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