Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 152 Ровенская область

Полный список кандидатов в нардепы на 152-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 152 (Ровенская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Алексійчук Роман Васильович : народився 17 травня 1985 року в місті Рівному, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ОСББ "Мій дім", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ГРОМАДИ ОБ’ЄДНАНИХ ВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬНИКІВ ТА БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, самовисування.

Бляшин Микола Степанович : народився 24 травня 1981 року в місті Рівному, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МИКОЛИ БЛЯШИНА", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, самовисування.

Євтушенко Святослав Ігорович : народився 9 лютого 1979 року в місті Рівному, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ДРУК", член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, самовисування.

Кириллов Михайло Михайлович : народився 5 червня 1980 року в місті Рівному, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, самовисування.

Коваль Роман Ярославович : народився 3 квiтня 1963 року в селі Соснів Теребовлянського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-травматолог, Рівненська центральна міська лікарня, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, самовисування.

Ковальчук Олександр Володимирович : народився 5 лютого 1974 року в місті Новоград-Волинський Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ГО "Платформа взаємодій "ПРОСТІР", безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Коршунова Людмила Сергіївна : народилася 26 квiтня 1958 року в місті Рівному, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Курсик Олександр Васильович : народився 1 жовтня 1985 року в селі Срібне Радивилівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, директор програм, ТРК "РИТМ", викладач, Національний університет водного господарства та природокористування, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Левчик Руслан Васильович : народився 4 грудня 1985 року в місті Рівному, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Марков Роман Сергійович : народився 9 листопада 1980 року в місті Кострома Костромської області, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Велтрейд", фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Муляренко Олексій Віталійович : народився 15 жовтня 1976 року в місті Рівному, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Рівненська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, самовисування.

Ніколайчук Микола Віталійович : народився 5 червня 1988 року в місті Рівному, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Рівне Дім Сервіс", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Осуховський Олег Іванович : народився 18 червня 1978 року в селі Великосілки Кам’янка-Бузького району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Стасюк Роман Павлович : народився 6 березня 1976 року в селі Адамівка Гайсинського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу, ПП фірма "ТЕХЗАПЧАСТИНА", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Грушвиця Перша Рівненського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Напомним, Ровенская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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