Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 153 Ровенская область

Полный список кандидатов в нардепы на 153-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 153 (Ровенская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Валявка Володимир Ярославович : народився 28 липня 1974 року в селі Рясне Яворівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ТМ ОЙЛ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Вознюк Юрій Володимирович : народився 31 сiчня 1980 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, самовисування.

Дутко Павло Юрійович : народився 30 травня 1981 року в смт Квасилів Рівненського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник гуртка "Пластуни-новаки", Грушвицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в смт Квасилів Рівненського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Іванісов Роман Валерійович : народився 2 листопада 1978 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний юрист, ТОВ "ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Івойлова Алла Антонівна : народилася 11 вересня 1972 року в місті Рівному, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ РЕГІОНІВ", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, самовисування.

Козаков Євген Юрійович : народився 17 листопада 1973 року в місті Рубіжне Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, австрійська компанія "Альфа коммерс Брендз ГмБх", директор, ТОВ "Інвестиційна група компаній Формула-ЮА", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мітюхін Андрій Вікторович : народився 17 червня 1974 року в місті Острог Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник охорони, ТОВ "Охоронне агентство "Фортуна", безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Нікітюк Павло Михайлович : народився 29 червня 1989 року в селі Лючин Острозького району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий, адвокатське бюро "Павла Нікітюка", безпартійний, проживає в місті Нетішин Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Ундір Віталій Олександрович : народився 20 жовтня 1980 року в місті Острог Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Рівненська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Острог Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Хорев Максим Валерійович : народився 29 вересня 1978 року в місті Єнакієве Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, керівник, Українсько – Єврейський релігійно культурний центр "ЯХАД", безпартійний, проживає в місті Нетішин Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Цвіль Володимир Іванович : народився 11 лютого 1962 року в селі Томашівці Калуського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова Ради директорів "Баварсько-Український Форум", безпартійний, проживає в місті Яремче Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Щербачук Віктор Миколайович : народився 1 вересня 1981 року в селі Хомутець Миргородського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "РІТТЕР БІО АГРО", член Селянської партії України, проживає в місті Острог Рівненської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Ровенская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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