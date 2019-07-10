Выборы-2019: список партии Рух Новых Сил Михаила Саакашвили

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Саакашвілі Міхеіл Ніколозович : народився 21 грудня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в селі Лісники Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Сакварелідзе Давід : народився 15 вересня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Доній Олександр Сергійович : народився 13 серпня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Центр досліджень політичних цінностей", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Соломатіна Ганна Жоржівна : народилася 29 серпня 1962 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 4.

Лановий Володимир Тимофійович : народився 17 червня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ГО "Всеукраїнська громадська організація центр ринкових реформ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Жукова Наталія Олександрівна : народилася 5 травня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, спортсмен-інструктор штатної збірної команди України з шахів, державна установа "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 6.

Булах Дмитро Андрійович : народився 20 липня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Терещенко Олена Олександрівна : народилася 4 травня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова ради, благодійний фонд "Фундація спадщини Терещенків", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 8.

Михайлик Олег Станіславович : народився 5 грудня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, технічний керівник, ПП "Протексіс", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Бушуєв Костянтин Володимирович : народився 6 грудня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Національна поліція України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Черняк Ігор Юрійович : народився 4 червня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий партнер, адвокатське об’єднання "ЕЙ-СІ-ЕФ ПАРТНЕРС", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Коломієць Валерія Рудольфівна : народилася 29 сiчня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське бюро Коломієць Валерії, безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 12.

Гавриш Володимир Львович : народився 11 жовтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Зозулінський Андрій Борисович : народився 23 квiтня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Фольц Юкрейн", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Подзега Андрій Олександрович : народився 3 травня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Акваленд", ліквідатор, ПАТ БВТП "Агросервіс", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Чиж Дарина Валеріївна : народилася 12 лютого 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 16.

Гаркуша Сергій Олександрович : народився 24 квiтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, керівник, ТОВ "Конфідіан", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Лук’янцев Євген Петрович : народився 25 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Плаксієнко Денис Володимирович : народився 22 сiчня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Ланда Володимир Валерійович : народився 10 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Яковенко Сергій Григорович : народився 16 серпня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовослужбовець, військова частина А2167, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Вовк Анна В’ячеславівна : народилася 2 вересня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Ладижин Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 22.

Зозуля Станіслав Олегович : народився 24 сiчня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Бушанський Валентин Вікторович : народився 20 квiтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний науковий співробітник відділу етнополітології, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Любка Ростислав Степанович : народився 26 лютого 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Капелюшний Олексій Леонідович : народився 21 вересня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Петренко Катерина Миколаївна : народилася 6 грудня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ГО "Міжнародна асоціація "Вільна Україна", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 27.

Плоский Юрій Олексійович : народився 11 листопада 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ РПЦ "Терра У", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Міклаш Алла Степанівна : народилася 26 березня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 29.

Данелія Гіоргій Манучарович : народився 15 березня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Спроба", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Кравчук Олександр Вікторович : народився 23 червня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Ю.Е.Ф. Кепітал Партнерс Україна", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Коськін Олександр Вікторович : народився 26 вересня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ПП "РЕСПЕКТБУД", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Вітряний Олесь Анатолійович : народився 30 вересня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Бурцев Олександр Васильович : народився 9 червня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в селі Паляниця Яремчанського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Богомазов Павло Сергійович : народився 27 серпня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, адвокатське об’єднання "Богомазов і партнери", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Баграновська Тетяна Юріївна : народилася 31 сiчня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 36.

Франко Олег Михайлович : народився 10 березня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Малий Микола Миколайович : народився 19 березня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Мельник Павло Петрович : народився 5 липня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Вишинський Вадим Борисович : народився 14 серпня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ФІРМА "ВАДИМ", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Імнадзе Іраклій Ніазович : народився 6 грудня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності, компанія "Варіант Агро Буд", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Мокрій Петро Іванович : народився 10 вересня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Щербатюк Яна Василівна : народилася 31 серпня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ВАЯНСО", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 43.

Літовка Оксана Олександрівна : народилася 9 листопада 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, ТОВ "Парус-Рієлті", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 44.

Фролков Андрій В’ячеславович : народився 20 липня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, територіальне відділення ВГО "Асоціація платників податків України в Сумській області", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Тимченко Григорій Федорович : народився 5 травня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.

Лимарев Микола Євгенійович : народився 19 квiтня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ТОВ "Лімекс-Транс Південь", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в селі Усатове Біляєвського району Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47.

Ліпатов Євгеній Миколайович : народився 29 квiтня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.

Мурадян Рафаель Маратович : народився 13 жовтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Марчевська Радислава Петрівна : народилася 11 липня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Сіверпродукт", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

Гончаренко Олег Русланович : народився 10 березня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Канар’ян Петро Русланович : народився 21 травня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Чорноморськ Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Леманинець Василь Васильович : народився 4 квiтня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Тімбер текнолоджі", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.

Бажора Володимир Адимович : народився 3 сiчня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з фінансово-економічної безпеки підприємства, Всеукраїнська теплогенеруюча компанія "Укртепло", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.

Журавльова Тетяна Петрівна : народилася 26 липня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 55.

Маринчук Владеліна Ігорівна : народилася 19 червня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Нікополь Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 56.

Орлов Петро Вікторович : народився 26 грудня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, студент, Київський національний лінгвістичний університет, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

Піпія Денис Мурманович : народився 1 квiтня 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.

Мірошниченко Василь Миколайович : народився 21 жовтня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Боднар Микола Іванович : народився 22 травня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, помічник з безпеки руху заступника начальника депо, вагонне депо "Коломия", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в селі П’ядиківці Кіцманського району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Заварика Микола Миколайович : народився 16 жовтня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Капітоненко Олексій Олександрович : народився 14 листопада 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Сікора Юрій Миколайович : народився 10 квiтня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Агрофірма Радехівська", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Самбір Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 63.

Скоробогатий Сергій Олександрович : народився 28 листопада 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Троцька Віра Володимирівна : народилася 3 лютого 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, продавець-консультант, ТОВ "Т-Стиль", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в смт Драбів Драбівського району, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 65.

Тесленко Олег Олегович : народився 16 травня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 66.

Гулордава Арчил Гігантович : народився 17 червня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 67.

Білоус Галина Олександрівна : народилася 5 червня 1952 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 68.

Дьяченко Олег Олександрович : народився 13 грудня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, менеджер, інтернет-магазин "Гаурі", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.

Курочка Оксана Володимирівна : народилася 25 червня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 70.

Губенко Вадим Володимирович : народився 18 березня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, ТОВ "Арда Метал Пекеджинг Україна", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 71.

Панфілов Сергій Володимирович : народився 5 березня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, Дунайський регіональний офіс водних ресурсів, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Ізмаїл Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Кучер Максим Вікторович : народився 14 березня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 73.

Богарада Сергій Олександрович : народився 24 листопада 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "ТІКЕТС АССЕТС КОМПАНІ", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Сущенко Дмитро Олександрович : народився 18 червня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

Богарада Олександр Миколайович : народився 20 березня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Гавенко Олексій Вікторович : народився 19 лютого 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в селі Чубинське Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 77.

Чайко Олександр Борисович : народився 3 жовтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант з енергоефективності, ТОВ "ГЕТЬМАН БРАЗЕР’С ГРУП", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 78.

Шавелашвілі Костянтин Важевич : народився 14 квiтня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст з технічного навчання, ТОВ "Хюндай Мотор Україна", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в селі Горенка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 79.

Єфанов Володимир Володимирович : народився 28 грудня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Приватінвест", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 80.

Бойко Костянтин Вадимович : народився 20 липня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор-адвокат, ТОВ "Українське бюро судноплавства", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81.

Ананьєв Сергій Федорович : народився 30 березня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Кравченко Оксана Іванівна : народилася 2 лютого 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ОСББ "Урлівська 23А", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 83.

Мосашвілі Іван Тамазович : народився 25 сiчня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Ахметов Родіон Едуардович : народився 10 травня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник керівника, група компаній "РБК Атлантіс груп", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85.

Мамчич Руслан Леонідович : народився 26 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86.

Абушова Бела Сахават кизи : народилася 12 листопада 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант та асистент кафедри міжнародного права, Київський національний торговельно-економічний університет, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 87.

Мінджорая Фатмані Гівіївна : народилася 22 серпня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Одеський антикорупційний центр – Громадянська свідомість", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 88.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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