Выборы-2019: список партии Сила Людей

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Сила Людей" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Солонтай Олександр Гейзович : народився 28 липня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, експерт, ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Сова Світлана Миколаївна : народилася 4 вересня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, адвокатське об’єднання "ЛІГА СОВА", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 2.

Єднак Остап Володимирович : народився 21 листопада 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в селі Зазим’є Броварського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Омельчук Ольга Іванівна : народилася 12 червня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, управитель освітніх проектів, представництво "Фонду Фрідріха Науманна "За Свободу" в Україні, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в селі Гора Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 4.

Тарасов Денис Олегович : народився 31 жовтня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Бізнес-Центр Запоріжжя", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Федоришин Ярослав Богданович : народився 31 серпня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Новиков Валерій Олександрович : народився 22 лютого 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Громадська організація "Луганський обласний правозахисний центр "Альтернатива", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Славова Ірина Михайлівна : народилася 18 вересня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний менеджер, Центр Муніципальних Ініціатив Агенції Розвитку Мелітополя (ЦМІ АРМ), член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Мелітополі Запорізької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 8.

Перепадченко Галина Василівна : народилася 3 жовтня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ФЄМЄЛІ", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 9.

Морозов Юлій Олександрович : народився 2 сiчня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проекту, Громадська організація "Об’єднання відповідальних громадян", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Дробот Дмитро Юрійович : народився 16 травня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Злепко Володимир Анатолійович : народився 19 квiтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Тростянецька міська рада, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Михайлов Роман Володимирович : народився 24 червня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Самодай Андрій Володимирович : народився 5 грудня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, комунальне підприємство Тростянецької міської ради "Тростянець-комунсервіс", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Корнєва Ольга Володимирівна : народилася 11 квiтня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 15.

Паєнко Олена Василівна : народилася 4 жовтня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватна будівельна фірма "Інбуд", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 16.

Гнатовська Ксенія Дмитрівна : народилася 18 квiтня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 17.

Деревенчук Василь Васильович : народився 26 квiтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Шуляр Світлана Леонідівна : народилася 19 березня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 19.

Демкович Юлія Іванівна : народилася 26 червня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності, Чортківська міська рада Тернопільської області, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в селі Біла Чортківського району Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 20.

Грищенко Оксана Костянтинівна : народилася 16 березня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Група Скарабей", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 21.

Федоров Михайло Володимирович : народився 10 сiчня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Ярошенко Олексій Сергійович : народився 22 сiчня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Купира Дмитро Іванович : народився 22 липня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Чвалюк Андрій Васильович : народився 25 червня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу претензійно-позовної роботи центрального регіону управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту, ПАТ "Державний ощадний банк України", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Кутнівська Ірина Володимирівна : народилася 4 вересня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 26.

Бєляєв Андрій Сергійович : народився 18 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Загреба Віктор Сергійович : народився 30 квiтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ю Сі Джи", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Нестеренко Андрій Геннадійович : народився 14 листопада 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Кам’янське Кам’янського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Сур Сергій Петрович : народився 14 квiтня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Таврія пром енергобуд", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Ярошенко Анастасія Володимирівна : народилася 30 грудня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 31.

Пікуль Анатолій Володимирович : народився 15 липня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, асистент кафедри МДК, Київський національний університет будівництва і архітектури, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Корота Анастасія Анатоліївна : народилася 5 липня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст з розробки проектів, ТОВ "Бізнес-Форум", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Кам’янське Кам’янського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 33.

Савицький Сергій Михайлович : народився 9 квiтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в смт Солоницівка Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Карпін Юрій Володимирович : народився 7 травня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Карпати Оргсервіс", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Яремче Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Олефіров Станіслав Юрійович : народився 14 лютого 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Гермес Екс-Ім", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Іванишко Леонід Ілліч : народився 30 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Синявін Максим Володимирович : народився 19 червня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Тростянецька міська рада, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Ісонкін Олексій Олександрович : народився 6 липня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний економіст, УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ (УКРДГРІ), член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Іговська Галина Павлівна : народилася 20 листопада 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 40.

Мусієнко Олена Юріївна : народилася 16 жовтня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, відділ культури Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в селі Печини Тростянецького району Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 41.

Новак Наталія Леонідівна : народилася 21 серпня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, відділ освіти Тростянецької міської ради Сумської області, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 42.

Шацька Аліна Іллівна : народилася 14 грудня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Тростянецька районна державна адміністрація Сумської області, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 43.

Шевлякова Надія Андріївна : народилася 11 квiтня 1955 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, КЗ Тростянецької міської ради "Музейно-виставковий центр "Тростянецький", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 44.

Бобирєва Ірина Сергіївна : народилася 22 лютого 1994 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "УКРТЕПЛО Суми", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 45.

Скейріс Галина Юріївна : народилася 27 серпня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 46.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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