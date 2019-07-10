Выборы-2019: список партии Сила права

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Сила права" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Сенченко Андрій Віленович : народився 1 листопада 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ "Сила права", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Данилюк Олександр Володимирович : народився 26 вересня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Громадська організація "ЦЕНТР ОБОРОННИХ РЕФОРМ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Василенко Володимир Андрійович : народився 16 сiчня 1937 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри міжнародного і європейського права факультету правничих наук, Національний університет "Києво-Могилянська академія", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Чорноусько Юлія Віталіївна : народилася 15 грудня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, телеведуча, ТОВ "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 4.

Полях Анатолій Михайлович : народився 22 серпня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, координатор, Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ "Сила права", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Талалай Ксенія Олександрівна : народилася 3 грудня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст з комунікацій, ТОВ "Маркетингові рішення", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 6.

Шовкопляс Олексій Володимирович : народився 11 лютого 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Надзвичайний і Повноважний Посол, Посольство України в Соціалістичній Республіці В’єтнам, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Мокляк Тарас Васильович : народився 6 серпня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, ТОВ "Інформаційна агенція "Гілдхол", безпартійний, проживає в смт Коцюбинське місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Федосов Вадим Євгенійович : народився 6 червня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Севериненко Вадим Андрійович : народився 5 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ "Сила права", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в селі Требухів Броварського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Бовкун Едуард Михайлович : народився 1 липня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, суддя, Дніпровський районний суд міста Києва, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Томчані Сергій Юрійович : народився 25 червня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, стратегічний консультант, авіакомпанія "Авіатранс К", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Окунєв Ігор Сергійович : народився 27 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора юридичного департаменту, Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ "Сила права", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Куценко Іван Миколайович : народився 23 березня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Галактіонов Ігор Сергійович : народився 1 червня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний редактор, ТОВ "Інформаційна агенція "Гілдхол", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Грек Михайло Васильович : народився 5 листопада 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в селі Сад Сумського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Первак Назар Михайлович : народився 11 листопада 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Макієнко Юлія Володимирівна : народилася 26 жовтня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Стратегія груп", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 18.

Мришук Олександр Васильович : народився 14 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника управління, Головне управління по місту Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Ординович Руслан Богданович : народився 22 березня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач громадської приймальні, Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ "Сила права", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Дмитренко Сергій Олександрович : народився 26 червня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Президія НАПН України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Канєвська Юлія Ігорівна : народилася 27 лютого 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний координатор, Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ "Сила права", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 22.

Варфоломеєва Марія Сергіївна : народилася 9 березня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, студентка, Національний університет "Києво-Могилянська академія", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 23.

Шамов Василь Васильович : народився 16 вересня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Петроліум ОІЛ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Чоботько Ігор Григорович : народився 18 лютого 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Електромотів", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Саргсян Елена Славіківна : народилася 1 сiчня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "Креатив Консалтинг", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 26.

Щербак Сергій Вячеславович : народився 23 лютого 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Полікарпова Катерина Петрівна : народилася 29 листопада 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 28.

Ромаскевич Юрій Олексійович : народився 13 червня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, КЗ "Херсонський обласний центр громадського здоров’я", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Могилевський Олег Валентинович : народився 18 травня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, благодійний фонд "Честь і слава" ВХОАІЧМВСУ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Байчук Костянтин Євгенійович : народився 8 лютого 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Бабич Андрій Олександрович : народився 29 сiчня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Колесников Юрій Михайлович : народився 8 червня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, журналіст, ТОВ "Інформаційна агенція "Гілдхол", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Чмир Юрій Сергійович : народився 25 липня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший науковий співробітник, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Сміщук Юрій Володимирович : народився 21 березня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Селезньов Владислав Дмитрович : народився 7 жовтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Кравчук Анатолій Іванович : народився 21 липня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Соболєв Дмитро Валерійович : народився 14 жовтня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Ганжа Максим Євгенович : народився 24 червня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний інженер, ДП "Вуглесинтезгаз України", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Протопопов Вячеслав Олександрович : народився 18 сiчня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Проценко Олександр Анатолійович : народився 24 лютого 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник адвоката, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Литвиненко Сергій Іванович : народився 9 лютого 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Калачов Олександр Григорович : народився 20 березня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний координатор, Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ "Сила права", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Пономаренко Андрій Васильович : народився 29 вересня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу розрахунків збитків юридичного департаменту, Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ "Сила права", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Букіна Наталія Олександрівна : народилася 22 жовтня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 45.

Воробйов Євген Олександрович : народився 3 вересня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель, МСЗОШІ №3 МОР, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.

Соболєва Наталія Миколаївна : народилася 25 серпня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.

Ущаповська Олена Олександрівна : народилася 21 травня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник керівника, Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ "Сила права", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 48.

Зінченко Олександр Володимирович : народився 3 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший партнер, адвокат, адвокатське об’єднання "Юстарк", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Наумова Олена Вікторівна : народилася 22 лютого 1959 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

Яблонський Роман Францович : народився 20 березня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший науковий співробітник, ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Пожидаєв Геннадій Павлович : народився 21 травня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, адвокатське об’єднання "Конфідєнс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Гомон Лілія Олегівна : народилася 2 березня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач громадської приймальні, Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ "Сила права", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 53.

Козік Вадим Вікторович : народився 23 листопада 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач, Інститут дизайну і реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.

Радченко Богдан Євгенійович : народився 4 жовтня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, керівник, адвокатськое бюро "Доктора філософії, професора Радченка Б.Є.", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в смт Пісочин Харківського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.

Величко Валерій Миколайович : народився 6 березня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Ассоль-С", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Головата Оксана Михайлівна : народилася 27 травня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, медична сестра, Київський міський пологовий будинок № 2, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 57.

Медведєва Наталія Миколаївна : народилася 28 вересня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник керівника, ТОВ "Каспіан Сервіс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила права", проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 58.

Мицак Юрій Володимирович : народився 19 червня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант з систем безпеки, ТОВ "СТА Електроніка", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Нестерук Дмитро Аркадійович : народився 22 лютого 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Губанова Віра Анатоліївна : народилася 20 жовтня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова виконавчого комітету, Громадська організація "ТЕРИТОРІЯ – НОВИЙ СХІД", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 61.

Вагін Володимир Володимирович : народився 29 квiтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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