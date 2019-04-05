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Стало известно, когда Зеленский получит результаты анализов

Сегодня, 09:11

Зеленский отметил, что состоится глубокий анализ, поэтому он займет три дня

Фото: AFP
Стало известно, когда Зеленский получит результаты анализов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5bb/32d/5ca5bb32d4fa2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5bb/32d/5ca5bb32d4fa2.jpg Кандидаты Зеленский отметил, что состоится глубокий анализ, поэтому он займет три дня

Результаты анализов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского станут известны через три дня. Об этом сообщили в одной из частных клиник Киева, где Зеленский в пятницу утром, 5 апреля, сдавал анализы. 

Во время встречи, состоявшейся с журналистами, прошедшей на выходе из медицинского центра Eurolab Зеленский заявил: "Состоится глубокий анализ, через три дня получим результаты". 

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализ на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя в одной из частных клиник Киева. На НСК "Олимпийский" он не захотел сдавать, поскольку никогда не слышал о наличии лаборатории на стадионе. 

Тем временем, возле стадиона "Олимпийский" настоящий ажиотаж. С минуты на минуту в медицинскую лабораторию спорткомплекса должен прибыть для сдачи анализов президент Украины Петр Порошенко. Правоохранители усилили охрану спорткомплекса, задействовав кинологическую службу. 

Ранее, договорившись о проведении публичных дебатов на НСК "Олимпийский", действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский в пятницу, 5 апреля, должны сдать медицинские анализы для проверки на употребление алкоголя и наркотиков. Именно это было одним из условий Зеленского перед дебатами.

Напомним, 3 апреля, Владимир Зеленский принял вызов Петра Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий: "Все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент".

В свою очередь внештатный советник и спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев заявил, что Порошенко согласился на условия Зеленского сдать анализы. Глава государства назначил встречу своему оппоненту в "Олимпийском" на 09:00 5 апреля.

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Тег стадион, Порошенко, дебаты, Зеленский, анализы

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Источник:

Украинская правда

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